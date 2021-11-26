ÖZET | Olimpiakos 1-0 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maç haftasında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısında çok etkili olurken 18'de İrfan Can Kahveci'nin şutu direkten auta gitti. 20 ve 40. dakikalarda ise Mergim Berisha gole çok yaklaştı.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Tiquinho Soares attı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Bu skorun ardından Fenerbahçe grupta 5 puanda kaldı, Olympiakos ise 9 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı kalmadı. Sarı lacivertli ekip son hafta kazanarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etmeye çalışacak.

Fenerbahçe, gruptaki son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Olympiakos ise Antwerp deplasmanına gidecek.

PUAN DURUMU

11 - Frankfurt

9 - Olympiakos

5 - Fenerbahçe

4 - Antwerp

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Pereira, sakatlığı bulunan Mesut ve Ferdi'nin yerlerine Rossi ile Osayi-Samuel'e Olympiakos karşısında forma verdi. Tecrübeli teknik adam Galatasaray derbisinde olduğu gibi Olympiakos maçına da 4'lü savunma ile çıktı. Pereira, kalede Berke Özer'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Tisserand, Kim Min-Jae ve Novak'tan oluşturdu. Ortada Mert Hakan, Sosa, Zajc'ı oynatan Pereira, forvet arkasında İrfan Can ile Rossi'yi değerlendirdi. Pereira gol yollarında ise Berisha'ya görev verdi.

FERDİ YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Ferdi Kadıoğlu'na Olympiakos maçında yedekler arasında yer verdi. Tecrübeli teknik adam, Ferdi'nin yerine Osayi-Samuel'e görevlendirdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Enner Valencia ile sakatlığı sona eren ancak hazır olmayan Luiz Gustavo, mücadelede yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra ayak bileğinde şişlik olan ve son idmanda takımda yer almayan Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu karşılaşmada forma giyemeyen isimler arasında.

KARŞILAŞMAYA BÜYÜK İLGİ

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan maça ev sahibi takım taraftarları büyük ilgi gösterdi. 32 bin kişilik Georgios Karaiskakis Stadı'nın büyük bir bölümünü dolduran Olympiakos taraftarları takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

MAÇ ÖZETİ

5' Onyekuru'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Masouras, meşin yuvarlığı kale önündeki Aguibou Camara'ya aktardı. Bu oyuncunun sahip olamadığı top, dışarı gitti.

18' Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

20' Fenerbahçe etkili geldi. Olympiakos savunmasının kaptırdığı topta hareketlenen Zajc, sol taraftan koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can'ın ortasında arka direkte bulunan Berisha topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

21' Reabciuk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masouras'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sonrasında topla buluşan Lala'nın şutunda, top üstten az farkla auta gitti.

24' Olympiakos'ta sakatlık yaşayan Sokratis, yerini Ba'ya bıraktı.

32' ceza sahasındaki topu uzaklaştırmaya çalışan Min-jae'nin vurduğu top, El-Arabi'ye çarptı. Kaleci Berke Özer, kaleye yönelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

38' Onyekuru'nun ortasında penaltı noktasının önünden topa vuran El-Arabi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40' Fenerbahçe gole yaklaştı. Rossi'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berisha'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)

Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 24 Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara, Masouras, Aguibou Camara, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Rossi, İrfan Can Kahveci, Berisha

Sarı kart: Dk. 38 Ba (Olympiakos)

