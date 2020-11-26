ÖZET | Olympiakos - Manchester City maç sonucu: 0-1

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İngiliz ekibi Manchester City karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 36. dakikada Phil Foden'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. Olympiakos 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Olympiakos, Marsilya'ya konuk olacak. Manchester City de Porto deplasmanına çıkacak.
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