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ÖZET | Olympiakos - Manchester City maç sonucu: 0-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2020 08:45 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda oynanan maçta, Manchester City deplasmanda Olympiakos'u 1-0 yendi. Konuk takıma galibiyeti getiren gol Phil Foden'in ayağından geldi. Puanını 12'ye çıkaran Guardiola'nın öğrencileri, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

ÖZET | Olympiakos - Manchester City maç sonucu: 0-1

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İngiliz ekibi Manchester City karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 36. dakikada Phil Foden'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. Olympiakos 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Olympiakos, Marsilya'ya konuk olacak. Manchester City de Porto deplasmanına çıkacak.

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