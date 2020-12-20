ÖZET | Parma - Juventus maç sonucu: 0-4

Juventus, Parma deplasmanında farklı skorla galip geldi. Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında, konuk Juventus, 23. dakikada Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Parma ise ligde 5 maç sonra kaybederek, bu sezonki 5. yenilgisini yaşarken, 12 puanla 15. sırada yer buldu. Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral sakatlığı sebebiyle bu maçın da kadrosunda yer almadı.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS
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