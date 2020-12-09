ÖZET | PSG-Başakşehir: 5-1

84' İki takım da artık maçın bitmesini bekliyor. Bir süredir her iki taraf da rakip kaleye gidemiyor.

Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam bir kez daha Paris'te oynanan maçtaydı. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir'in dün oynaması gereken PSG mücadelesi yaşanan ırkçılık olayı sebebiyle bugüne ertelenmişti. Neymar ve Mbappe'nin üstün oyununa sahne olan maç 5-1'lik ev sahibinin üstünlüğü ile sonuçlandı.

72' MERT'TE KALDI! Savunma derinliğinin kaybolduğu anda Neymar'ın ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe aşırtma bir vuruş yapmak istedi. Kaleci Mert gole izin vermedi.

73' Temsilcimiz Başakşehir'de İrfan Can, Kehrer'le girdiği ikili mücadele sonrası bir an için yerde kalmıştı ancak tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

74' Tempo bu anlarda bir hayli düştü. PSG de artık top çevirmeye başladı.

76' Mahmut'la Neymar arasındaki ikili mücadele sonrası Brezilyalı oyuncu bir an için sinirlendi ancak Mahmut kendisinden özür dileyerek rakibini sakinleştirdi.

77' Birazdan her iki takımda da oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek.

82' Bir süredir PSG kalecisi Navas hariç tüm futbolcular Başakşehir yarı alanında. Temsilcimiz iyice kapandı.

58' Enzo Crivelli faul düdüğü sonrası topa vurdu, hakem Makkelie kendisine doğru gelen top sonrası Crivelli'yi sert bir dille uyardı.

61' MBAPPE ATTI! Başakşehir'in yine tüm hatlarıyla yüklendiği anda PSG ön alanda büyük bir boşluk buldu. Neymar'ın hazırladığı pozisyonda sol kanattaki Di Maria, terste boş kalan Mbappe'yi gördü. Mbappe de ceza alanına girerken tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 5-1

69' Başakşehir bu bölümde tamamen savunmaya çekildi. PSG tüm hatlarıyla kalemize yükleniyor.

53' Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Mahmut kafayı vurdu, Danilo'ya çarpan top bir kez daha kornere çıktı.

55' İSABETLİ DEĞİL! İrfan Can yine sol kanatta müthiş hareketlerle önünü açtı ve pasını ceza alanı ön çizgisindeki Berkay'a çıkardı. Müsait durumdaki Berkay'ın şutunda top üstten auta çıktı.

56' GOL! MEHMET ATTI ! Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun devamında arka direkte topu kontrol eden İrfan Can önünü boşalttı ve sert bir şut çıkardı, kale önündeki Mehmet Topal'a çarpan top ağlarla buluştu: 4-1

57' Mehmet Topal'ın golü, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Başakşehir'in H Grubu'ndaki 7. golü oldu.

46' Neymar yine göbekten ceza alanına sokulmak istedi, savunmada Ponck ona geçit vermedi.

49' YİNE NEYMAR ATTI! Sol kanatta topla buluşan Neymar ortaya doğru kat etti ve Di Maria'yla yaptığı duvar pası sonrası yayın üzerinden plaseyle topu köşeye bıraktı: 4-0

50' Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 haftada 3 gol kaydeden Neymar, bu maçta hat-trick yaparak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.

37' GOL: YİNE NEYMAR! Başakşehir'in tüm hatlarıyla yüklendiği anda topu kapan PSG, üç kişiyle kontraya çıktı. Rafinha'nın pası sonrası Mbappe'nin araya bıraktığı topta Neymar karşı karşıya pozisyonda ağları sarstı: 2-0

38' BAKKER ATTI! PSG yine çok adamla etkili geldi. Ceza alanı sol çaprazında topu alan Neymar, Mert'i çalımlamak isterken seken topu Bakker tamamladı: 3-0

39' Oyun henüz başlamadı, golden önce Bakker'in ofsaytta olup olmadığı VAR tarafından kontrol ediliyor.

40' PENALTI! Bu arada aynı pozisyonda Mert Günok'un Neymar'a faul yaptığı belirlendi ve ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilince PSG lehine penaltı kararı verildi.

46' Bir anda üç farklı öne geçen PSG, Başakşehir kalesindeki baskısına devam ediyor.

28' TEHLİKE! Mbappe'nin derinlemesine pasıyla ceza alanı içinde topu alan Neymar son çizgiye inmek istedi, kalesini terk eden Mert kritik bir dokunuşla tehlikeyi önledi.

32' OFSAYT! Paredes'in derinlemesine pasıyla savunmamızın arkasına sarkan Mbappe, karşı karşıya pozisyonda Mert'i çalımlamak isterken yerde kaldı. PSG'liler bu pozisyonda penaltı beklerken öncesinde Fransız yıldız için ofsayt bayrağı kalktı.

19' Bu arada maçın yeni hakem ekibi hakkında da bilgi verelim. Hollandalı Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını yine Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. 4. Hakem ise Polonya'dan Bartosz Frankowski...

23' PSG yine çok adamla etkili geldi. Neymar'ın Mbappe'ye doğru gönderdiği derinlemesine pasta top kaleci Mert'e gitti.

18' PSG atağında Bakker sol kanattan savunma arkasına sarktı, Polonyalı yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

17' Bu kez PSG etkili gelen taraf oldu. Mbappe ceza alanı sağ çaprazında boş kaldı, onun vuruşunda top üstten auta gitti.

16' KAÇTI! Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Gulbrandsen çaprazdan sert vurdu, kaleci Navas topu güçlükle çeldi.

15' Başakşehir bu anlarda rakip yarı sahada etkili olmaya çalışıyor.

14' Bu arada dün oynanan maçta kırmızı kart gören Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun kırmızı kartının iptal edildiğini ve Webo'nun kulübede olduğunu belirtelim.

14' MAÇ YENİDEN BAŞLADI! Danny Makkelie düdüğünü çaldı ve maç, dün durduğu yerden ve yarıda kaldığı dakikadan itibaren tekrar başladı.

MAÇ KALDIĞI YERDEN TEKRAR BAŞLADI!

21' Karşılaşma tamamen durdu. Başakşehirli oyuncular soyunma odasına doğru gidiyor.

20' Karşılaşma 13. dakikadan bu yana henüz başlamadı. Başakşehirli yetkililer ve Demba Ba, maçın 4. hakemiyle Webo'ya sarf ettiği söz nedeniyle ciddi bir tartışma yaşıyor.