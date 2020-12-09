ÖZET | PSG-Başakşehir: 5-1

Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam bir kez daha Paris'te oynanan maçtaydı. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir'in dün oynaması gereken PSG mücadelesi yaşanan ırkçılık olayı sebebiyle bugüne ertelenmişti. Neymar ve Mbappe'nin üstün oyununa sahne olan maç 5-1'lik ev sahibinin üstünlüğü ile sonuçlandı.
MAÇ SONUCU: PSG 5-1 Başakşehir
92' PSG'de Timothee Pembele, Chadli'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
91' Neymar'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
90' Maçın sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
88' Başakşehir'de Mahmut Tekdemir yerini Nacer Chadli'ye bıraktı.
87' Bolingoli'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Deniz Türüç'ün vuruşunda açıyı iyi kapatan Navas gole engel oldu.
86' Neymar'ın ceza alanı dışından, sol çaprazdan şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.
85' PSG ayağa paslarla Başakşehir kalesine gelmeye çalışıyor.
84' İki takım da artık maçın bitmesini bekliyor. Bir süredir her iki taraf da rakip kaleye gidemiyor.
82' Bir süredir PSG kalecisi Navas hariç tüm futbolcular Başakşehir yarı alanında. Temsilcimiz iyice kapandı.
80' Maçta son 10 dakikaya PSG'nin dört farklı üstünlüğüyle girildi.
79' Başakşehir'de Deniz Türüç yerini Emre Kaplan'a bıraktı.
78' Di Maria ceza alanı dışından kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta gitti.
77' Birazdan her iki takımda da oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek.
76' Mahmut'la Neymar arasındaki ikili mücadele sonrası Brezilyalı oyuncu bir an için sinirlendi ancak Mahmut kendisinden özür dileyerek rakibini sakinleştirdi.
74' Tempo bu anlarda bir hayli düştü. PSG de artık top çevirmeye başladı.
73' Temsilcimiz Başakşehir'de İrfan Can, Kehrer'le girdiği ikili mücadele sonrası bir an için yerde kalmıştı ancak tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.
72' MERT'TE KALDI! Savunma derinliğinin kaybolduğu anda Neymar'ın ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe aşırtma bir vuruş yapmak istedi. Kaleci Mert gole izin vermedi.
70' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Neymar, ceza alanı dışından kaleyi denedi. Mert Günok iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
69' Başakşehir bu bölümde tamamen savunmaya çekildi. PSG tüm hatlarıyla kalemize yükleniyor.
68' PSG bu anlarda sağlı sollu ortalarla Başakşehir savunmasını bunaltıyor.
67' Başakşehir'de Enzo Crivelli yerini Demba Ba'ya bıraktı.
67' Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım yerini Boli Bolingoli'ye bıraktı.
67' Başakşehir'de Rafael yerini Giuliano'ya bıraktı.
66' PSG'de Marquinhos yerini Thilo Kehrer'e bıraktı.
62' Başakşehir'de Enzo Crivelli, Paredes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
61' MBAPPE ATTI! Başakşehir'in yine tüm hatlarıyla yüklendiği anda PSG ön alanda büyük bir boşluk buldu. Neymar'ın hazırladığı pozisyonda sol kanattaki Di Maria, terste boş kalan Mbappe'yi gördü. Mbappe de ceza alanına girerken tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 5-1
60' Başakşehir geride olmasına rağmen hücum ağırlıklı futboldan ödün vermiyor.
59' Karşılaşmada son yarım saatlik dilime PSG'nin üç farklı üstünlüğüyle giriliyor.
58' Enzo Crivelli faul düdüğü sonrası topa vurdu, hakem Makkelie kendisine doğru gelen top sonrası Crivelli'yi sert bir dille uyardı.
57' Mehmet Topal'ın golü, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Başakşehir'in H Grubu'ndaki 7. golü oldu.
56' GOL! MEHMET ATTI! Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun devamında arka direkte topu kontrol eden İrfan Can önünü boşalttı ve sert bir şut çıkardı, kale önündeki Mehmet Topal'a çarpan top ağlarla buluştu: 4-1
55' BÜYÜK HATA! PSG'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası Mahmut Tekdemir ceza alanı dışından müthiş vurdu, kaleci Navas aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere tokatladı.
55' İSABETLİ DEĞİL! İrfan Can yine sol kanatta müthiş hareketlerle önünü açtı ve pasını ceza alanı ön çizgisindeki Berkay'a çıkardı. Müsait durumdaki Berkay'ın şutunda top üstten auta çıktı.
54' Mbappe sağ kanattan ceza alanına girerken şutunu çekti, top savunmadaki Mahmut'tan döndü.
53' Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Mahmut kafayı vurdu, Danilo'ya çarpan top bir kez daha kornere çıktı.
52' Rakip ceza alanında şık hareketlerle son çizgiye inen İrfan Can'ın ortasında arka direkteki Deniz'den önce araya giren PSG savunması topu kornere yolladı.
51' Başakşehir'in çok adamla ileri çıktığı anda topu kapan PSG karşı atak geliştirdi. Ceza alanında boş kalan Di Maria'nın şutunda son anda yetişen Hasan Ali topun kaleye
gitmesini engelledi.
50' Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 haftada 3 gol kaydeden Neymar, bu maçta hat-trick yaparak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.
49' YİNE NEYMAR ATTI! Sol kanatta topla buluşan Neymar ortaya doğru kat etti ve Di Maria'yla yaptığı duvar pası sonrası yayın üzerinden plaseyle topu köşeye bıraktı: 4-0
48' Başakşehir akınında Rafael sağ kanattan bindirdi. Ortasında önündeki Bakker'e çarpan top sonrası temsilcimizde penaltı beklentileri oluştu ancak hakem devam kararı verdi.
47' DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan son çizgiye inen Florenzi'nin ortasında arka tarafta boş kalan Bakker gelişine vurdu, direkten dönen topa kale ağzındaki Mbappe dokunamadı.
46' Neymar yine göbekten ceza alanına sokulmak istedi, savunmada Ponck ona geçit vermedi.
45' Paris'te ikinci yarı başladı!
45' PSG'de Rafinha yerini Angel Di Maria'ya bıraktı.
İLK YARI SONUCU: PSG 3-0 Başakşehir
46' Bir anda üç farklı öne geçen PSG, Başakşehir kalesindeki baskısına devam ediyor.
45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
43' Kalesinde üst üste gördüğü gollerin ardından temsilcimiz Başakşehir'de moraller bir hayli bozuldu.
41' MBAPPE ATTI! Kylian Mbappe, penaltıdan topu ağlara yolladı: 3-0
40' PENALTI! Bu arada aynı pozisyonda Mert Günok'un Neymar'a faul yaptığı belirlendi ve ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilince PSG lehine penaltı kararı verildi.
40' GOL İPTAL! Mitchel Bakker'in golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
39' Oyun henüz başlamadı, golden önce Bakker'in ofsaytta olup olmadığı VAR tarafından kontrol ediliyor.
38' BAKKER ATTI! PSG yine çok adamla etkili geldi. Ceza alanı sol çaprazında topu alan Neymar, Mert'i çalımlamak isterken seken topu Bakker tamamladı: 3-0
37' GOL: YİNE NEYMAR! Başakşehir'in tüm hatlarıyla yüklendiği anda topu kapan PSG, üç kişiyle kontraya çıktı. Rafinha'nın pası sonrası Mbappe'nin araya bıraktığı topta Neymar karşı karşıya pozisyonda ağları sarstı: 2-0
36' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top ters taraftan ceza alanını terk etti.
35' Başakşehir çok adamla etkili geldi. Sağ kanattan Berkay'ın ortasında kale alanındaki Crivelli'ye doğru giden topu PSG savunması kornere yolladı.
33' Mbappe'nin pasında Paredes ceza alanı dışından vuruşunu yaptı, top Başakşehir savunmasından döndü.
32' OFSAYT! Paredes'in derinlemesine pasıyla savunmamızın arkasına sarkan Mbappe, karşı karşıya pozisyonda Mert'i çalımlamak isterken yerde kaldı. PSG'liler bu pozisyonda penaltı beklerken öncesinde Fransız yıldız için ofsayt bayrağı kalktı.
31' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içindeki iki Başakşehirlinin dokunamadığı topu PSG savunması uzaklaştırdı.
30' Temsilcimiz Başakşehir'de Crivelli sağ kanatta buluştuğu topla içeri sokulmak istedi, Danilo araya girerek topu kornere yolladı.
29' Mücadelenin üçte birlik dilimi PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçiliyor.
28' TEHLİKE! Mbappe'nin derinlemesine pasıyla ceza alanı içinde topu alan Neymar son çizgiye inmek istedi, kalesini terk eden Mert kritik bir dokunuşla tehlikeyi önledi.
27' Rafinha'nın derinlemesine pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Florenzi için ofsayt bayrağı kalktı.
26' Atağa çıkmak isteyen temsilcimiz, yaptığı top kayıpları sonrası kalesinde tehlikeler yaşıyor.
25' PSG kontrolü tamamen eline aldı. Temsilcimiz Başakşehir tüm hatlarıyla savunmada.
23' PSG yine çok adamla etkili geldi. Neymar'ın Mbappe'ye doğru gönderdiği derinlemesine pasta top kaleci Mert'e gitti.
22' Başakşehir şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.
21' Maça etkili başlayan temsilcimiz Başakşehir, PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar'ı durduramadı.
20' PARİS ÖNE GEÇTİ! Sol kanatta topla buluşan Neymar, önünü kapatmak isteyen Ponck'tan iyi sıyrıldı ve ceza alanına girerken plaseyle topu köşeden ağlara yolladı: 1-0
19' Bu arada maçın yeni hakem ekibi hakkında da bilgi verelim. Hollandalı Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını yine Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. 4. Hakem ise Polonya'dan Bartosz Frankowski...
18' PSG atağında Bakker sol kanattan savunma arkasına sarktı, Polonyalı yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
17' Bu kez PSG etkili gelen taraf oldu. Mbappe ceza alanı sağ çaprazında boş kaldı, onun vuruşunda top üstten auta gitti.
16' KAÇTI! Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Gulbrandsen çaprazdan sert vurdu, kaleci Navas topu güçlükle çeldi.
15' Başakşehir bu anlarda rakip yarı sahada etkili olmaya çalışıyor.
14' Bu arada dün oynanan maçta kırmızı kart gören Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun kırmızı kartının iptal edildiğini ve Webo'nun kulübede olduğunu belirtelim.
14' MAÇ YENİDEN BAŞLADI! Danny Makkelie düdüğünü çaldı ve maç, dün durduğu yerden ve yarıda kaldığı dakikadan itibaren tekrar başladı.
MAÇ KALDIĞI YERDEN TEKRAR BAŞLADI!
21' Karşılaşma tamamen durdu. Başakşehirli oyuncular soyunma odasına doğru gidiyor.
20' Karşılaşma 13. dakikadan bu yana henüz başlamadı. Başakşehirli yetkililer ve Demba Ba, maçın 4. hakemiyle Webo'ya sarf ettiği söz nedeniyle ciddi bir tartışma yaşıyor.
19' Olay çok farklı bir boyuta taşınmış gibi görünüyor. UEFA Delegesi, Ovidiu Hategan ve 4. hakemle konuşuyor.
18' Oyun 5 dakikadan uzun bir süredir duraklıyor. Şimdi UEFA Delegesi de olaya dahil oldu.
17' Teknik Direktör Okan Buruk ve Demba Ba, maçın 4. hakeminin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı bir söylemde bulunduğunu anlatmaya çalışıyor.
16' Başakşehir kulübesinin önündeki gerginlik devam ediyor. Tüm oyuncular, Başakşehir yedek kulübesi ve Hakem Ovidiu Hategan şu an o bölgede.
15' Maçın hakemi Ovidiu Hategan şu an Başakşehir kulübesindeki isimlerle konuşuyor. Oyun yaklaşık 2 dakikadır duraklıyor.
14' İki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşanıyor.
13' PIERRE WEBO'YA KIRMIZI KART! Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Pierre Webo, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
12' Bu arada Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.
11' Başakşehir'de Rafael, Bakker'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
10' Karşılaşmanın ilk 10 dakikası geride kalıyor. Golsüz eşitlik sürerken PSG baskıyı artırmaya başladı.
9' Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, Neymar'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
8' PSG oyunun kontrolünü eline aldı. Temsilcimiz Başakşehir bu anlarda rakibini geride karşılıyor.
7' PSG'de Bakker, Rafael'le girdiği ikili mücadele sonrası bir sakatlık yaşıyor.
6' TEHLİKE! PSG çok adamla Başakşehir ceza alanında etkili oldu. Mbappe'nin sağdan içeri çevirdiği top savunmamızdan döndü, Paredes'in ön çizgiden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
5' Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali'nin ortasında kale önündeki Crivelli'yi aşan top ters taraftan ceza alanını terk etti.
4' Bu anlarda Başakşehir aleyhine üst üste çalan faul düdükleri var.
3' PSG ön alanda yaptığı baskıyla temsilcimizin rahat top yapmasına izin vermiyor.
2' Başakşehir kendi yarı alanında yaptığı hazırlık paslarıyla rakip yarı alana geçmeye çalışıyor.
2' PSG'nin Neymar'la sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.
1' Karşılaşma başladı!
Canlı anlatım için sayfayı sık sık yenileyiniz.
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe
Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli
Goller: Neymar (3), Mbappe (2) (Paris Saint Germain), Mehmet Topal (Başakşehir)
Sarı kartlar: Pembele (PSG), Mahmut Tekdemir, Rafael, Mert Günok, Okan Buruk,Crivelli (M. Başakşehir)
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında dün akşam Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakası, 4. hakem Sebastian Coltescu’nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle bu akşama tehir edilmişti. 14. dakikada kaldığı yerden devam edecek maç öncesi Parc des Princes Stadı’na, Webo’ya destek veren ve ırkçılığa karşı pankartlar asıldı.
Ayrıca her iki takım futbolcuları da ısınmak için sahaya üzerinde İngilizce; ’Irkçılığa Hayır’ yazılı tişörtlerle çıktı.
Okuyucu Yorumları 10 yorum