ÖZET | PSG - Leipzig maç sonucu: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri PSG ile Leipzig kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında PSG Neymar'ın penaltısı ise öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunda dengeyi kurmak isteyen Leipzig'de 63'te Orban ve Kluivert ile 74'te eski Trabzonsporlu Sörloth oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda iki takım da gole ulaşamadı ve mücadele 1-0'lık PSG üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından PSG, 6 puanla 2. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Leipzig ise 3. sırada yer aldı. Öte yandan grupta lider Manchester United, Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek 9 puana yükseldi.



