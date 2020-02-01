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  4. ÖZET | Real Madrid - Atletico Madrid maç sonucu: 1-0

ÖZET | Real Madrid - Atletico Madrid maç sonucu: 1-0

İSPANYA HABERLERİ  | 01.02.2020 20:13 | Son Güncelleme

Real Madrid, derbide Atletico'yu Benzema'nın tek golü ile geçerek liderliğini sürdürdü.

ÖZET | Real Madrid - Atletico Madrid maç sonucu: 1-0

La Liga'nın 22. haftası Madrid derbisine sahne oldu. Lider Real Madrid ile Atletico Madrid, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı zorlu mücadelede Real Madrid'e galibiyeti 56. dakikada attığı golle Karim Benzema getirdi.

Üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid puanını 49'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. 3 maçtır kazanmaya Atletico Madrid ise 26 puanda kaldı.

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