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ÖZET | Sevilla - Barcelona maç sonucu: 0-0

İSPANYA HABERLERİ  | 20.06.2020 09:28 | Son Güncelleme

La Liga'da Barcelona, deplasmanda Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla kritik bir puan kaybı yaşayan lider Barça'nın maç eksiği bulunan Real Madrid ile puan farkı 3 oldu.

ÖZET | Sevilla - Barcelona maç sonucu: 0-0

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona deplasmanda Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. La Liga'daki beşinci beraberliğini alan Barcelona, 65 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla ise 52 puanla 3. sırada yer aldı.

Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (62), 21 Haziran'da deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. La Liga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı.

(AA)

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