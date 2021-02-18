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ÖZET | Sevilla - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-3

18.02.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Sevilla - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-3

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı Erling Haaland (2) ve Mahmoud Dahoud'un golleriyle 3-2 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı grafiğine hız kesmeden devam etti. Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu.

İspanya temsilcisi Sevilla, Almanya ekibi Borussia Dortmund'u Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti.

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Ev sahibi ekip, 7. dakikada Suso'nun attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Borussia Dortmund, 19. dakikada Mahmoud Dahoud, 27 ve 43. dakikalarda Erling Haaland'ın kaydettiği gollerle ilk devreyi 3-1 üstün bitirdi. Sevilla, 84. dakikada Luuk de Jong'un bulduğu golle farkı bire indirse de konuk takım mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

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Öte yandan Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gole ulaştı. Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçına çıkan Haaland, gol sayısını 18'e çıkardı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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