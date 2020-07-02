ÖZET | Sheffield United 3-1 Tottenham maç sonucu

İngiltere Premier Lig 32. hafta mücadelesinde Sheffield United ile karşılaşan Tottenham, zorlu deplasmandan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Sheffield United - Tottenham maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen aranın ardından oynadığı iki maçı da kaybeden Tottenham, Sheffield United deplasmanından da galibiyet çıkartamadı.
Ev sahibi ekip karşılaşmanın 31. dakikasında Sander Berge’nin golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Sheffield, 69’da Lys Mousset ve 84’te Oliver McBurnie’nin golleriyle skoru 3-0’a getirdi.
Konuk ekip Tottenham 90’da Harry Kane ile durumu 3-1’e getirse de başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Sheffield United bu galibiyetle puanını 47’ye yükseltirken Tottenham 45 puanda kaldı.
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!
Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu belli oldu
“Fatih Terim, Galatasaray’ın Beckenbauer’i olabilir”
Jose Sosa'dan G.Saray mesajı
Şampiyon Guardiola'ya karşı! İşte 11'ler
Başakşehir Hasan Ali'yle temasta
Kerem Aktürkoğlu kimdir? Galatasaray transfer haberleri
Papiss Cisse Süper Lig devine gidiyor!
Roma'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Transfer resmen açıklandı
Genoa 1-3 Juventus (Maç Sonucu)
Yılın transferi gerçekleşti
Ahmet Ağaoğlu'na ceza geldi!
Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!
Okuyucu Yorumları 0 yorum