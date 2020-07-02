SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Sheffield United 3-1 Tottenham maç sonucu

ÖZET | Sheffield United 3-1 Tottenham maç sonucu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.07.2020 22:53 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig 32. haftasında Sheffield United'a konuk olan Jose Mourinho'nun Tottenham'ı, deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Londra ekibi pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yaptığı üçüncü maçı da kaybetmiş oldu. Sheffield United - Tottenham maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Sheffield United 3-1 Tottenham maç sonucu

İngiltere Premier Lig 32. hafta mücadelesinde Sheffield United ile karşılaşan Tottenham, zorlu deplasmandan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Sheffield United - Tottenham maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen aranın ardından oynadığı iki maçı da kaybeden Tottenham, Sheffield United deplasmanından da galibiyet çıkartamadı.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 31. dakikasında Sander Berge’nin golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Sheffield, 69’da Lys Mousset ve 84’te Oliver McBurnie’nin golleriyle skoru 3-0’a getirdi.

Konuk ekip Tottenham 90’da Harry Kane ile durumu 3-1’e getirse de başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Sheffield United bu galibiyetle puanını 47’ye yükseltirken Tottenham 45 puanda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları

İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Dev transfer resmen açıklandı!

Dev transfer resmen açıklandı!

Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti

Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti

G.Saray'da şok gelişme!

G.Saray'da şok gelişme!

Transferi resmen duyurdular!

Transferi resmen duyurdular!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Leno en az 1 ay yok

Leno en az 1 ay yok

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mesut Özil neden kadroya alınmadı! Arteta açıkladı...

Mesut Özil neden kadroya alınmadı! Arteta açıkladı...

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Sheffield United 3-1 Tottenham maç sonucu

Tottenham galibiyete hasret kaldı

Arsenal'de Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatıldı

Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatıldı

Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)

Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)

Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

Liverpool'da sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

İngiliz futbolcu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı

İngiliz futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı

Leicester City 0-1 Chelsea (Maç Sonucu)

Leicester City 0-1 Chelsea (Maç Sonucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.