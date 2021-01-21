ÖZET | Sivasspor 1-1 Fenerbahçe

Süper Lig'de 20. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Demir Grup Sivasspor'un golünü 18. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Enner Valencia'dan (penaltı) geldi.

Beş maçlık galibiyet serisini Sivas'ta sürdüremeyen Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından puanını 39 yaptı. Demir Grup Sivasspor da 24 puana ulaştı.

Süper Lig'de pazartesi günü Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Kayerispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Bulut, Sivasspor karşısında, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a, Serdar Aziz'in yerine de Sadık Çiftpınar'a şans verdi.

Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta ve Mame Thiam ilk 11'iyle çıktı.