ÖZET | Sivasspor 1-1 Fenerbahçe

Süper Lig'de 20. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Demir Grup Sivasspor'un golünü 18. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Enner Valencia'dan (penaltı) geldi.
Beş maçlık galibiyet serisini Sivas'ta sürdüremeyen Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından puanını 39 yaptı. Demir Grup Sivasspor da 24 puana ulaştı.
Süper Lig'de pazartesi günü Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Kayerispor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.
Bulut, Sivasspor karşısında, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a, Serdar Aziz'in yerine de Sadık Çiftpınar'a şans verdi.
Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta ve Mame Thiam ilk 11'iyle çıktı.
Ozan'ın yanı sıra sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, Sivas'a getirilmedi. Yeni transfer Attila Szalai ile Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.
Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.
Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.
Ev sahibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre tek değişikliğe gitti.
Çalımbay, kaleyi Ali Şaşal Vural'ın yerine Mamadou Samasa'ya emanet etti.
Son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçta forma giyen Samassa, 4 hafta sonra eldivenlerine kavuştu.
Kırmızı-beyazlı ekip maça Samassa, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Faycal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Max Gradel, Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.
dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.
dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına ortasında Appindangoye'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand (Dk. 8 Lemos), Sadık Çiftpınar, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam
Goller: Dk. 18 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 45 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)
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