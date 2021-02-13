ÖZET | Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK

Süper Lig'in 25. haftasında Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor ile ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Trabzonspor Yunan yıldızı Bakasetas'ın şık golüyle Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Trabzonspor - Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Ricardo Sa Pinto'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı
Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı. Bordo mavililerin golü 67'de Anastasios Bakasetas'tan geldi. 2021'de ligde 9 maça çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.
Öte yandan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme uzatma anlarında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 45 puana yükselerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Gaziantep FK ise son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlayacak
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker'in yerine Flavio'yu oynattı.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi. Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.
12' Ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
25' Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.
34' Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
38' Sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41' Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir
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