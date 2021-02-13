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ÖZET | Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK

13.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo mavililer Gaziantep ekibini 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini altı maça çıkardı. Trabzonspor - Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 25. haftasında Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor ile ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Trabzonspor Yunan yıldızı Bakasetas'ın şık golüyle Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Trabzonspor - Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Ricardo Sa Pinto'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı. Bordo mavililerin golü 67'de Anastasios Bakasetas'tan geldi. 2021'de ligde 9 maça çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

BAKASETAS'TAN 4 LİG MAÇINDA 3 GOL

Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.

Öte yandan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme uzatma anlarında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 45 puana yükselerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Gaziantep FK ise son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlayacak

TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker'in yerine Flavio'yu oynattı.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi. Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

12' Ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

25' Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

34' Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

38' Sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41' Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir


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