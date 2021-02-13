ÖZET | Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK

Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.

Süper Lig'in 25. haftasında Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor ile ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Trabzonspor Yunan yıldızı Bakasetas'ın şık golüyle Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Trabzonspor - Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Öte yandan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme uzatma anlarında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 45 puana yükselerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Gaziantep FK ise son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlayacak

TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker'in yerine Flavio'yu oynattı.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi. Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.