ÖZET | Trabzonspor 1-1 Hatayspor

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavililer 90+5'de yedikleri penaltı golüne engel olamadı ve Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor - Hatayspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.
Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev yaptı.
Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.
Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.
Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.
Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giymedi.
9' Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.
22' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0
45+1' Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
59' Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
74' Trabzonspor takımından Flavio Da Silva tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
78' Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Boupendza, Diouf
Gol: Dk. 22 Djaniny (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 15 Baker (Trabzonspor)
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