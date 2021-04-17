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ÖZET | Trabzonspor 1-1 Hatayspor

17.04.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Hatayaspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor - Hatayspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Trabzonspor 1-1 Hatayspor

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavililer 90+5'de yedikleri penaltı golüne engel olamadı ve Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor - Hatayspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

SERKAN ASAN İLK 11'DE

Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.

Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 14 HAFTA SONRA KADRODA

Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.

Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giymedi.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

9' Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

22' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0

45+1' Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

59' Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

74' Trabzonspor takımından Flavio Da Silva tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

78' Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Boupendza, Diouf

Gol: Dk. 22 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 15 Baker (Trabzonspor)


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