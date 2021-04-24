ÖZET | Trabzonspor 2-0 Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 15. ve 66. dakikalarda golcü oyuncu Djaniny'den geldi.

Bu sonucun ardından 5 maçlık beraberlik serisini noktalayan ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 63 yaptı ve 4. sırada yer aldı. 5 maç sonra yenilen Karagümrük ise 50 puanla 9. basamaktaki yerini korudu.

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

6' Sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

8' Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.

12' Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.