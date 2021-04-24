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ÖZET | Trabzonspor 2-0 Fatih Karagümrük

24.04.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bordo mavililer Djaniny'nin golleri ile Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Trabzonspor 2-0 Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 15. ve 66. dakikalarda golcü oyuncu Djaniny'den geldi.

Bu sonucun ardından 5 maçlık beraberlik serisini noktalayan ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 63 yaptı ve 4. sırada yer aldı. 5 maç sonra yenilen Karagümrük ise 50 puanla 9. basamaktaki yerini korudu.

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

6' Sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

8' Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.

12' Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

15' Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.

17' Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

36' Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

37' Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.

39' Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

52' Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu, topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu, Uğurcan Çakır çıkardı.

55' Mevlüt Erdinç'in soldan ortasında, arka direkte Salibur'un gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelerek gol izni vermedi.

65' Serhat Ahmetoğlu'nun hatalı geri pasında topla buluşan Djaniny, kaleci Viviano'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

67' Ekuban'ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Viviano topu uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar (Dk. 46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90+2 Safa Kınalı), Djaniny (Dk. 89 Abdülkadir Ömür)

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic (Dk. 46 Campi), Jimmy Durmaz (Dk. 29 Ndao), Efe Tatlı, Biglia (Dk. 64 Bertolacci), Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş (Dk. 72 Lens), Salibur, Mevlüt Erdinç (Dk. 63 Borini)

Goller: Dk. 15 (penaltıdan) ve 65 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Marlon (Trabzonspor), Dk. 49 Campi, Dk. 69 Fatih Kuruçuk, Dk. 90+4 Borini (Fatih Karagümrük)


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