ÖZET | Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Ligde lider konumunda bulunan Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Maçın son anlarında Trabzonspor attığı 2 golle hem 3 puanı hem de Süper Lig'de liderliği aldı. Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe, 3. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Sarı lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, 14 ve 23. dakikalarda gördüğü çift sarı kartla hakem Ali Şansalan tarafından oyundan ihraç edildi.

Trabzonspor'da Tasos Bakasetas, 25. dakikada serbest vuruştan attığı golle skora eşitliği getirdi.

Tasos Bakasetas, 87. dakikada penaltıdan topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. Maçta skoru belirleyen golü 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

ABDULLAH AVCI'DAN 11'DE 5 DEĞİŞİM

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Ahmetcan Kaplan'ın yerine kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo'ya, sol bekte İsmail Köybaşı'nın yerine Denswil'e, orta sahada Siopis'in yerine Berat Özdemir'e şans tanıdı.

Deneyimli teknik adam, Hamsik'in yerine Abdülkadir Ömür'e, forvet hattında ise Cornelius'un yerine Djaniny'e forma verdi.

VITOR PEREIRA'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'inden farklı olarak 4 isimle çıktı.

Pereira, savunmada Serdar Aziz'in yerine Novak'a, orta sahada Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Osayi-Samuel'e, hücum hattında ise Berisha'nın yerine Mesut Özil'e ve Serdar Dursun'un yerine de Valencia'ya görev verdi.

MAREK HAMSIK RİSKE EDİLMEDİ

Slovakya Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta adalesinden sakatlanan Hamsik, riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

Bu sezon 12 resmi maçın tamamında forma giyen Slovak oyuncu, katıldığı son antrenmanın ardından karşılaşmanın kadrosuna alınmayarak öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.

Slovak oyuncu, karşılaşmayı tribünden izledi.

Trabzonspor'da Hamsik'in yanı sıra Koita ve Abdulkadir Parmak, maç kadrosunda yer almayan diğer isimler oldu.

YÜZDE 50 KAPASİTE DOLDU

Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, stat kapasitesinin yüzde 50'sini doldurdu ve zirve mücadelesi verdikleri rakipleri karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı izleyen 21 bin taraftar, takımlarına büyük destek verdi.

KIM MIN-JAE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Trabzonspor'da Bakasetas, 20. dakikada gole yaklaştı. Yunan oyuncunun sol çaprazdan yaptığı sert vuruş kalenin sağından az farkla auta gitti.

Fenerbahçe, bu pozisyondan 1 dakika sonra Mesut Özil ile ikinci gole çok yaklaştı. Samuel'in pasıyla penaltı noktası civarında tek vuruş yapan Mesut Özil'in vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Fenerbahçe, 23. dakikada 10 kişi kaldı. Kim Min-Jae, Djaniny'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

2' Gervinho'nun soldan ortasında arka direkteki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmada Novak, yatarak topu çıkardı.

3' Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

20' Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

21' sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23' Djaniny, ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

25' Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

26' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

42' Peres'in ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu çeldi.

43' kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

45+3' Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme (Dk. 43 Yusuf Sarı), Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Valencia

Goller: Dk. 3 Rossi (Fenerbahçe), Dk. 25 Bakasetas (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Min-jae (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 37 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)



