ÖZET | Yeni Malatyaspor 2-2 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Gaziantep FK, 13. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçti.

dakikadaki penaltı kararının ardından Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü ve tribüne çıktı.

Yeni Malatyaspor, 37. dakikada Adem Büyük'ün penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 70. dakikada Kenan Özer'in penaltı golüyle tekrar öne geçti. Yeni Malatyaspor, 80. dakikada Adem Büyük'ün penaltısıyla tekrar skoru eşitledi.

VAR uyarısı sonrası monitörden pozisyonu inceleyen hakem Mert Güzenge, Yeni Malatyaspor'dan Hadebe'yi rakibine dirsek attığı için kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Bu sonucun ardından Gaziantep 47, Yeni Malatyaspor ise 32 puana yükseldi.

Yeni Malatyaspor milli aradan sonra ilk lig maçını 5 Nisan'da Başakşehir ile oynayacak. Gaziantep, ise milli aradan sonra ilk lig maçını bay geçecek ve ardından Başakşehir'i konuk edecek.

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

13' Gaziantep öne geçti. Andre Sousa'nun kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1