ÖZET | Yeni Malatyaspor 2-2 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Gaziantep FK, 13. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçti.
Yeni Malatyaspor, 37. dakikada Adem Büyük'ün penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Gaziantep FK, 70. dakikada Kenan Özer'in penaltı golüyle tekrar öne geçti. Yeni Malatyaspor, 80. dakikada Adem Büyük'ün penaltısıyla tekrar skoru eşitledi.
VAR uyarısı sonrası monitörden pozisyonu inceleyen hakem Mert Güzenge, Yeni Malatyaspor'dan Hadebe'yi rakibine dirsek attığı için kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Bu sonucun ardından Gaziantep 47, Yeni Malatyaspor ise 32 puana yükseldi.
Yeni Malatyaspor milli aradan sonra ilk lig maçını 5 Nisan'da Başakşehir ile oynayacak. Gaziantep, ise milli aradan sonra ilk lig maçını bay geçecek ve ardından Başakşehir'i konuk edecek.
13' Gaziantep öne geçti. Andre Sousa'nun kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26' Maxim'in pasıyla buluşan Vetrih'in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
28' Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
34' Yeni Malatyaspor'un kullandığı korner atışında Andre Sousa'nın müdahalesiyle Adem Büyük yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.
34' Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, penaltı kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Pinto, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
37' Ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Adem Büyük, penaltı atışında topu sol kale direğine nişanladı. Direkten dönen top, kaleci Günay Güvenç'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
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