ÖZET | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nın takımı Yeni Malatyaspor ile Mert Nobre'nin çalıştırdığı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı Murat Yıldırım ve Semih Kaya'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Müsabakanın 53. dakikasında sahneye çıkan Kubilay Kanatsızkuş, skoru tayin etti: 2-1.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 8'e çıkarırken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

dakikada Candeias'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 dakikada Cueva ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından

az farkla auta çıktı. dakikada Kerim Hafez'in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

dakikada Yeni Malatyaspor sağdan köşe vuruşu kazandı. Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1 dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Bu noktadaki takım arkadaşları topu ıska geçince konuk ekip mutlak bir pozisyondan oldu. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti. dakikada Furman'ın kullandığı köşe vuruşuna boşta kalan topa Arda vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cem Satman xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Dumlu xx, Zeki Yavru xxx, Wallece xxx, Semih Kaya xxx, Erkan Kaş x (Olcay Şahan dk. 46 xx), Acquah xx (Youssouf Ndayishimiye dk. 63 xx), Ahmed Ildız xx (Fernando Zuqui dk. 75 x), Kerim Hafez xxx, Christian Cueva xxx, Kubilay Kanatsızkuş xxx (Jody Lukoki dk. 75 x), Benjamin Tetteh xx (Umut Bulut dk. 90 ?)

Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Murat Akça, Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu