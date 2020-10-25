ÖZET | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nın takımı Yeni Malatyaspor ile Mert Nobre'nin çalıştırdığı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Zorlu mücadelenin ilk yarısı Murat Yıldırım ve Semih Kaya'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Müsabakanın 53. dakikasında sahneye çıkan Kubilay Kanatsızkuş, skoru tayin etti: 2-1.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 8'e çıkarırken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cem Satman xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Dumlu xx, Zeki Yavru xxx, Wallece xxx, Semih Kaya xxx, Erkan Kaş x (Olcay Şahan dk. 46 xx), Acquah xx (Youssouf Ndayishimiye dk. 63 xx), Ahmed Ildız xx (Fernando Zuqui dk. 75 x), Kerim Hafez xxx, Christian Cueva xxx, Kubilay Kanatsızkuş xxx (Jody Lukoki dk. 75 x), Benjamin Tetteh xx (Umut Bulut dk. 90 ?)
Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Murat Akça, Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx (Sefa Yılmaz dk. 76 x), Zargo Toure xx, Diego Angelo xx (Dominik Furman dk. 83 ?), Pierre-Yves Polomat xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Arda Kızıldağ xx, Robert Piris xx (Floyd Ayite dk. 61 x), Berat Özdemir xx, Murat Yıldırım xx (Soner Dikmen dk. 61 x), Daniel Candeias xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak,
Teknik Direktör: Mert Nobre
Goller: Murat Yıldırım (dk. 10) (Gençlerbirliği), Semih Kaya (dk. 24), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 53) (Yeni Malatyaspor)
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