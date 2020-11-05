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ÖZET | Zenit - Lazio maç sonucu: 1-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 05.11.2020 08:34 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Zenit ile Lazio, Gazprom Arena'da kozlarını paylaştı. Mücadelede Erokhin ve Caicedo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanlar paylaştı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi 59 dakika sahada kaldı. Gruptaki 3. maçlar sonunda Lazio puanını 5'e çıkardı. Zenit ise ilk puanını aldı. İtalyan ekibi 3 maçında da yenilgi yüzü görmedi. 24 Kasım Çarşamba günü Lazio, Zenit'i İtaya'da ağırlayacak.

ÖZET | Zenit - Lazio maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi F grubu mücadelesinde Zenit ile Lazio, Gazprom Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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Ev sahibi takımın golünü 32. dakikada Aleksandr Erokhin kaydederken, konuk ekibin golü 82. dakikada Felipe Caicedo'dan geldi. Zenit bu sonuçla gruptaki ilk puanını alarak son sırada kendine yer buldu. Puanını 5'e çıkaran Lazio ise 2. sırada yer aldı.

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Grubun diğer maçında ise Borussia Dortmund, deplasmanda Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti. Zenit ile Lazio, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçlarında 24 Kasım günü bu kez İtalya'da karşılaşacaklar.

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