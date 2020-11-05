ÖZET | Zenit - Lazio maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi F grubu mücadelesinde Zenit ile Lazio, Gazprom Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi takımın golünü 32. dakikada Aleksandr Erokhin kaydederken, konuk ekibin golü 82. dakikada Felipe Caicedo'dan geldi. Zenit bu sonuçla gruptaki ilk puanını alarak son sırada kendine yer buldu. Puanını 5'e çıkaran Lazio ise 2. sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise Borussia Dortmund, deplasmanda Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti. Zenit ile Lazio, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçlarında 24 Kasım günü bu kez İtalya'da karşılaşacaklar.