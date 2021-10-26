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Özge Borak, Ata Demirer’den önce bakın kiminle evliymiş! Çok şaşıracaksınız!

26.10.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Özge Borak'ın, Ata Demirer'den önceki eşini duyanlar şaşıp kalıyor.

Özge Borak, Ata Demirer’den önce bakın kiminle evliymiş! Çok şaşıracaksınız!

Özge Borak ve Ata Demirer evliliği, hem özel hem de iş hayatlarında büyük getirileri olan bir evlilikti. Çift adeta birlikte üretiyor ve çok güzel işlere imza atıyorlardı. Özellikle Ata Demirer’in en parlak dönemlerine denk gelen bu evlilik kısa bir süre sonra bitti.

PEKİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Özge Borak, 2006-2010 yılları arasında şimdilerde Ceyda Düvenci ile mutlu bir evliliği olan Bülent Şakrak ile evliydi. Aşkları konservatuvar yıllarında başlayan ikili, 2006 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik, gelgitlerle devam etmesine rağmen 4 yıl sürdü. Ancak 2010 yılında ani bir kararla Şakrak ve Borak yollarını ayırdı.

Özge Borak, Ata Demirer’den önce bakın kiminle evliymiş! Çok şaşıracaksınız!

Ayrılmanın üzerinden çok zaman geçmeden Ata Demirer ve Özge Borak’ın elele görüntüleri akıllarda soru işareti bıraktı. Çünkü 2009 yılında çekilen Eyvah Eyvah filminde bu üç isim de yer almıştı.

Özge Borak, Ata Demirer’den önce bakın kiminle evliymiş! Çok şaşıracaksınız!

Hatta Borak ve Demirer, aşık bir çifti canlandırmıştı. İddialara göre Özge Borak, henüz Şakrak ile evliyken Ata Demirer ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu iddialar hiçbir zaman kesinlik kazanmadı.

Özge Borak, Ata Demirer’den önce bakın kiminle evliymiş! Çok şaşıracaksınız!


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