Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor mu? Ünlü çiftten sürpriz karar!

Bir dönem FOX TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ikilisinden güzel haber geldi. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun evlilik için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Sevilen çiftin hayranları evlilik kararının ayrıntılarını merak ediyor.

ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU EVLENİYOR MU?

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti hakkında ortaya çıkan söylentilere göre düğün tarihi belli oldu. Serkan Çayoğlu'nun ise çiftin oturacakları yeni evleri için şimdiden hazırlık yapmaya başladığı ve kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

6 MİLYON LİRAYA EV SATIN ALDILAR

Çayoğlu'nun Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev satın alarak tadilata soktuğu, 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre tekrardan dizayn için ise yaklaşık 350 bin liralık bir masraf yapacağı kulislerde konuşuluyor.

DÜĞÜN HAZİRAN AYINDA!

Serkan Çayoğlu 6 senedir birliktelik yaşadığı Özge Gürel'e geçtiğimiz Ekim ayında evlenme teklifi etmişti. Çiftin önümüzdeki Haziran ayında ise evlenecekleri öğrenildi.



