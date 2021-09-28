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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan olay 'James Bond' pozu! Beğeni ve yorum yağdı...

28.09.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 ve 2015 seneleri arasında yayınlanan 'Kiraz Mevsimi' dizisinde rol alan ve sette tanışan, daha sonra arkadaşlıklarını ilişkiye döndüren Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan çok konuşulan bir fotoğraf geldi. Özge Gürel, sevgilisi Serkan Çayoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafını ilginç bir not ile paylaştı. İşte o poz ve ayrıntılar...

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan olay 'James Bond' pozu! Beğeni ve yorum yağdı...

'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çifti son günlerin en çok konuşulan isimlerinde olmaya devam ediyor. Çift Kiraz Mevsimi dizisinde Öykü ve Ayaz karakterlerine hayat vermişti.

ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU ÇİFTİNDEN 'JAMES BOND' POZU!

Oyuncu Özge Gürel, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafını ilginç bir not ile paylaştı. Gürel, paylaşımına "James Bond vizyona mı giriyor dediler" notunu ekledi.

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Kendilerini James Bond'a benzeten güzel oyuncunun paylaştığı gönderiye 600 binden fazla beğeni ve çok sayıda övgü ile dolu yorum geldi.

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"AŞIRI SEVİYORUM"

Özge Gürel, daha önce yine Çayoğlu'nun doğum günü için yaptığı bir paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim. Çok seviyorum, iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı, gürültüyü, birlikte dünyanin peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı... Teşekkür ederim olduğun kişi için bebeğim aşırı seviyorum biliyorsun." notunu düşmüştü.

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Özge Gürel Serkan Çayoğlu
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