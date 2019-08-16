Özge Özberk'ten teknede doğum günü pozu!

Rol aldığı tiyatro oyunu Açık Aile için Bodrum'da turnede olan Özge Özberk, doğum gününde yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti.

43 yaşına giren ünlü oyuncu Özberk, teknede çekilen bir pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı.



