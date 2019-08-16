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Özge Özberk'ten teknede doğum günü pozu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 16.08.2019 02:44 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Özge Özberk, doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı.

Özge Özberk'ten teknede doğum günü pozu!

Rol aldığı tiyatro oyunu Açık Aile için Bodrum'da turnede olan Özge Özberk, doğum gününde yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti.

43 yaşına giren ünlü oyuncu Özberk, teknede çekilen bir pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı.

ozge


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özge özberk instagram

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