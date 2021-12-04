Özge Özder'den mutlu aile pozu

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde 'Derya' karakterine hayat veren Özge Özder, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Instagram hesabından eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile verdiği pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, bu fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.

"KALBİNİZİ DİNLEYİN"

43 yaşındaki Özder, 2018 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı eşi ve minik kızı ile verdiği poza; "Dünya alem karşı dursa, siz kalbinizi dinleyin" notunu düştü.

Ünlü isim, paylaşımına; Küçük Prens'ten “İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez” sözünü de ekledi. Güleryüz ailesinin mutlu aile fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve 'maşallah' yorumları geldi.

"HİPERTANSİYON PROBLEMİ SEBEBİYLE İKİ HAFTA ERKEN DOĞUM YAPTIM”

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda teve2 kanalında yayınlanan 'Magazin Masası' programına telefonla bağlanan oyuncu, dokuz aylık bebeği Luna’nın doğum öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlatmıştı.

