Özge Özder şikayetinden vazgeçti! "Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"

Oyuncu Özge Özder'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına bir mesaj geldi. Mesajda genç oyuncuya yönelik taciz içerikli sözler yazıyordu. Özder, gelen mesaj nedeniyle kendisini huzursuz hissettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖNCE REDDETTİ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Yürütülen soruşturmada, mesajın sosyal medya kullanıcısı 28 yaşındaki Taha K.'den geldiği tespit edildi. Taha K., ifadesinde Özder'i şahsen tanımadığını, ünlü olduğu için takip ettiğini belirtti. Genç adam, bu hesabı çok kullanmadığını, bir süre önce ele geçirildiğinden şüphelendiğini belirterek suçlamayı reddetti.

SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilen Taha K. hakkında, 'Cinsel taciz' suçundan dava açtı.

Hakim karşısına çıkan genç adam, "Bekarım. Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden böyle bir olay oldu. İddianamedeki mesajı attım, hicap duyuyorum, kendilerinden özür diliyorum" dedi.



