"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" diyen Esra Balamir estetikle bambaşka biri olmuş... Doğal hali ortaya çıktı

Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermeyen Özge Özpirinçci sade görünümü, boyatmadığı saçlarıyla dikkat çeken bir isim. Özge Özpirinçci, doğallığı nedeniyle Esra Balamir'in hedefi haline geldi.

"PAÇOZLUĞA GİTMEYE BAŞLADI"

Balamir, "Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce" dedi.

Esra Balamir'in bu sözleri sonrası güzel oyuncunun sevenleri "Estetikle bambaşka olacağına doğal olsun" yorumlarında bulundu. Balamir'in estetiksiz hali de ortaya çıktı.



Dört kez burun ameliyatı olan Balamir bir dizi de estetik yaptırarak doğallığa veda etti.



