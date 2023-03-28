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"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" diyen Esra Balamir estetikle bambaşka biri olmuş... Doğal hali ortaya çıktı

28.03.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Balamir, her zaman doğallıktan yana olan Özge Özpirinçc için "Artık doğallıktan çıktı, paçozluğa doğru gitmeye başladı" dedi. Estetiklerle bambaşka biri olan Balamir'in doğal ve estetiksiz halleri ortaya çıktı. Esra Balamir estetikle bambaşka biri olmuş...

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" diyen Esra Balamir estetikle bambaşka biri olmuş... Doğal hali ortaya çıktı

Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermeyen Özge Özpirinçci sade görünümü, boyatmadığı saçlarıyla dikkat çeken bir isim. Özge Özpirinçci, doğallığı nedeniyle Esra Balamir'in hedefi haline geldi.

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"PAÇOZLUĞA GİTMEYE BAŞLADI"

Balamir, "Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce" dedi.

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Esra Balamir'in bu sözleri sonrası güzel oyuncunun sevenleri "Estetikle bambaşka olacağına doğal olsun" yorumlarında bulundu. Balamir'in estetiksiz hali de ortaya çıktı.
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Dört kez burun ameliyatı olan Balamir bir dizi de estetik yaptırarak doğallığa veda etti.

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Esra Balamir Özge Özpirinçci doğru

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