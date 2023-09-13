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  4. Özge Özpirinçci cesur tarzını konuşturdu! İddialı pozlarıyla büyüledi

Özge Özpirinçci cesur tarzını konuşturdu! İddialı pozlarıyla büyüledi

13.09.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir aradan sonra ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu Özge Özpirinçci katıldığı bir davete iddialı tarzıyla damga vurdu. Dekolteli bir etek ve büstiyer tercih eden Özpirinçci’nin sosyal medya hesabından paylaştığı pozları beğeni topladı.

Kadın, Aşk Yeniden, Melekler Korusun gibi dizilerle hafızalara kazınan Özge Özpirinçci bir süredir ekranlardan uzak. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan isminde bir kızları bulunan Özpirinçci Sandık Kokusu dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Başarılı isim dün akşam katıldığı bir davette tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. İddialı etek ve büstiyer tercih eden Özge Özpirinçci’ye beğeni ve yorum yağdı.

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Özpirinçci’nin arkadaşı olan Sinem Kobal da fotoğraflara yorum yapanlar arasında yer aldı. Güzel oyuncu geceye eşi Burak Yamantürk ile katıldı.

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Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı “Sandık Kokusu” için el sıkışan Özge Özpirinçci, dizide 3 çocuk annesi Karsu rolüne hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Özpirinçci'nin partnerine kimin hayat vereceği de belli oldu. Metin Akdülger, “Sandık Kokusu”yla anlaştı.

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