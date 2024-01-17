Özge Özpirinçci’nin dizideki o sahnesi gerçek oldu! Kamera arkası görüntüleri kahkahaya boğdu

Sandık Kokusu konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi her çarşamba akşamı Show TV'de yayımlanıyor.

Show Tv'nin resmi Instagram hesabından Sandık Kokusu dizisinin bir sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Repliğini söyledikten sonra rol icabı binmesi gereken minibüse gerçekten binen Özpirinçci, "Abi dur gitme, film çekiyoruz ineceğim şimdi. Biraz ilerle kalabalığın orada ineyim, filmciyiz biz sağ olun" dedi. O anlar kahkahalara boğdu. Sahne kısa sürede gündem olmayı başardı.







