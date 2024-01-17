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  4. Özge Özpirinçci’nin dizideki o sahnesi gerçek oldu! Kamera arkası görüntüleri kahkahaya boğdu

Özge Özpirinçci’nin dizideki o sahnesi gerçek oldu! Kamera arkası görüntüleri kahkahaya boğdu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.01.2024 17:47 | Son Güncelleme:
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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Sandık Kokusu dizisi her çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Dizinin kamera arkası görüntüleri izleyenleri güldürdü. Sahne için minibüse binen Özge Özpirinçci ardından 'Biz filmciyiz abi, indir beni' dediği anlar çok konuşuldu.

Sandık Kokusu konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi her çarşamba akşamı Show TV'de yayımlanıyor.

ÖZGEEEE

Show Tv'nin resmi Instagram hesabından Sandık Kokusu dizisinin bir sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Repliğini söyledikten sonra rol icabı binmesi gereken minibüse gerçekten binen Özpirinçci, "Abi dur gitme, film çekiyoruz ineceğim şimdi. Biraz ilerle kalabalığın orada ineyim, filmciyiz biz sağ olun" dedi. O anlar kahkahalara boğdu. Sahne kısa sürede gündem olmayı başardı.

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Özge Özpirinçci Oyuncu Demet Akbağ
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