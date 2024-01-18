Fiyatı 895 TL'ye düştü! Stanley Neverleak Termos Bardak Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Doğada vakit geçirmeyi sevenlerin, sık seyahat edenlerin, ofis çalışanlarının, okul çağındaki çocukların, gençlerin ve daha pek çok kişinin favorisi Stanley termoslar, son yılların en popüler ürünleri arasında yer alıyor. Ergonomik tasarımları, fonksiyonel yapıları, uzun ömürlü olmaları ve içecekleri uzun süreler mevcut ısılarında muhafaza etmeleri sayesinde kullanıcılarından tam not almayı başaran bu ürünler bir termosta arayabileceğiniz tüm özellikleri size sunuyor. Üstelik ömür boyu garantili olması da cabası! Eğer siz de "Bir Stanley'im olsun" diyorsanız, minimal tasarımıyla öne çıkan, seyahatlerde, şehir içinde çok işinize yarayacak Stanley Üniseks Yetişkin Neverleak Termos Bardak'a bir göz atabilirsiniz. Kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan bu ürünle ilgili detayları sizin için derledik.

Minimal tasarımıyla her zaman yanınızda: Stanley Neverleak Termos Bardak

Stanley Üniseks Yetişkin Neverleak Termos Bardak'ın ergonomik tasarımı sayesinde onu her zaman yanında taşıyabilirsiniz. İçeceklerinizi uzun süre mevcut ısısında muhafaza eden termos bardak; 0,25 litre hacmiyle neredeyse her kahve makinesinin altına sığıyor. Seyahatlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan termos yüksek kaliteli 18/8 paslanmaz çelikten üretiliyor, BPA içermiyor, böylece içeceklerinizi güvenle tüketmenizi sağlıyor. Kapağının kilitleme mekanizması sadece içme yüzeyini kirden korumakla kalmıyor aynı zamanda bardağı sızdırmaz hale getiriyor. Çıkarılabilir kapağı sayesinde temizlenmesi son derece kolay olan ürün bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Son olarak Stanley ürünlerinin üretim hatalarına karşı ömür boyu garantili olduğunu da hatırlatalım.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalitesini anlatmaya gerek yok. Stanley kalitesi."

"Mama ve suyu taşımak için küçük bir termos arıyordum. 3 saat sıcak tutabilir diyor ama 5. saatte bile mama için uygundu suyun sıcaklığı."

"Çantamdan ayırmıyorum çok memnunum. Bu ikinci alışım diğeri kayboldu."

Bu içerik 18 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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