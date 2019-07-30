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Özge Ulusoy şapkasıyla dikkat çekti

zeynep.ok zeynep.ok
DÜNYA  | 30.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Özge Ulusoy sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti. Model ve sunucu olan Ulusoy'un kime mesaj verdiği ise merak edildi.

Özge Ulusoy şapkasıyla dikkat çekti

Kısa süre öncesine kadar sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden güzel tatil kareleri paylaşan Özge Ulusoy, yaptığı son paylaşımla hem esprili yönünü ortaya koydu hem de ilginç bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“MODELLERDEN NEFRET EDİYORUM”

Üzerinde ‘modellerden nefret ediyorum’ yazan bir şapka giyen Özge Ulusoy, bu şapka seçiminin bilinçli olduğunu göstermek istercesine hesabından Türkçesi ‘Kim etmez ki’ olan İngilizce satırlar paylaştı.

ozge-ulusoy-ic

Ulusoy'un takipçileri ise bu mesajla kimi ima ettiğini merak etti.

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Anahtar Kelimeler:
özge ulusoy Özge Ulusoy instagram

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