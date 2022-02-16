Özge Yağız kimdir, aslen nereli? Baba dizisi Büşra karakteri Özge Yağız kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran Özge Yağız’ın yaşı, memleketi ve hayatı gibi konular merak ediliyor. Büşra Kalkan (Saruhanlı) karakterini canlandıran isim ilk olarak televizyon macerasına Adını sen Koy dizisi ile başlamıştı. Peki Özge Yağız kimdir?

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özge Yağız, Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 senesinde yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7 ekranlarında günlük dizi Yemin’de Reyhan karakterine hayat vermiştir.

Özge Yağız ayrıca Sol Yanım dizisinde de Serra karakterini canlandırmıştır.

ÖZGE YAĞIZ'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Özge Yağız'ın Gökberk Demirci’yle ile sevgili olduğu bilinmekte.

ÖZGE YAĞIZ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2022- Baba Büşra Kalkan Saruhanlı Yardımcı oyuncu

2021 İçimizden Biri Havva Aladağ Show TV

2016-2018 Adını Sen Koy Zeliha Başrol oyuncusu TRT 1

2019-2020 Yemin Reyhan Tarhun Kanal 7

2020-2021 Sol Yanım Serra Yıldırım Star TV



