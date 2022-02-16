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Özge Yağız kimdir, aslen nereli? Baba dizisi Büşra karakteri Özge Yağız kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

16.02.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yer alan Baba dizisinde Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız'ın hayatı merak ediliyor. Baba dizisi bu akşam ekranlarda ilk bölümüyle yer alırken "Özge Yağız kimdir?" sorusu da araştırma konusu oldu. Peki Özge Yağız kimdir, aslen nereli? Özge Yağız kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı...

Özge Yağız kimdir, aslen nereli? Baba dizisi Büşra karakteri Özge Yağız kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran Özge Yağız’ın yaşı, memleketi ve hayatı gibi konular merak ediliyor. Büşra Kalkan (Saruhanlı) karakterini canlandıran isim ilk olarak televizyon macerasına Adını sen Koy dizisi ile başlamıştı. Peki Özge Yağız kimdir?

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özge Yağız, Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 senesinde yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7 ekranlarında günlük dizi Yemin’de Reyhan karakterine hayat vermiştir.

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Özge Yağız ayrıca Sol Yanım dizisinde de Serra karakterini canlandırmıştır.

ÖZGE YAĞIZ'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Özge Yağız'ın Gökberk Demirci’yle ile sevgili olduğu bilinmekte.

Gökberk Demirci ile Özge Yağız magazin mahallesi 2

ÖZGE YAĞIZ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2022- Baba Büşra Kalkan Saruhanlı Yardımcı oyuncu
2021 İçimizden Biri Havva Aladağ Show TV
2016-2018 Adını Sen Koy Zeliha Başrol oyuncusu TRT 1
2019-2020 Yemin Reyhan Tarhun Kanal 7
2020-2021 Sol Yanım Serra Yıldırım Star TV

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