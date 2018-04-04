Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Mehmet Aslan iki yıl önce yaşananları Hürriyet'e anlattı...

İki yıl önce annesiyle birlikte Tarsus'a gelen Nihat Doğan'ı kabul ettikleri için pişman olduklarını söyleyen Mehmet Aslan "Birileri Nihat Doğan'a akıl vermiş " Git barış" diye... Her gün arıyordu, bizi sürekli taciz etti. Bu haftalarca sürdü. Biz de sonunda ısrarlara dayanamayıp kabul ettik. Çünkü bizim ağzımızda, gönlümüzde barış ve kardeşlik var. Ama kendi kavgasında bizi kullanması bizi üzdü. Bu yüzden sosyal medya hesabımda "Nihat Doğan'ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum" yazdım. Kendisi ile görüşmeyi kabul ettiğimiz için pişmanız, hata etmişiz" dedi.

DAVA AÇMAYACAĞIM

Nihat Doğan'ın 2 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmasına çok kızdığını belirten Mehmet Aslan " O fotoğraf özeldi. Çekildiğini biliyordum ama izinsiz paylaşması onun karakterini ortaya koydu. Biz kendi halinde insanlarız, kişisel saçma kavgalarına bizi neden alet ediyor! Doğan'a dava açacağım yönünde çıkan haberler doğru değil. Böyle şeylerle uğraşamayız" dedi.