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Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Özgecan Aslan'ın vahşice katledilmesinin ardından sosyal medya hesabından attığı tweet'le tepki çeken Nihat Doğan'ın 2 yıl önce Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması çok konuşulmuştu.

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Mehmet Aslan iki yıl önce yaşananları Hürriyet'e anlattı...

İki yıl önce annesiyle birlikte Tarsus'a gelen Nihat Doğan'ı kabul ettikleri için pişman olduklarını söyleyen Mehmet Aslan "Birileri Nihat Doğan'a akıl vermiş " Git barış" diye... Her gün arıyordu, bizi sürekli taciz etti. Bu haftalarca sürdü. Biz de sonunda ısrarlara dayanamayıp kabul ettik. Çünkü bizim ağzımızda, gönlümüzde barış ve kardeşlik var. Ama kendi kavgasında bizi kullanması bizi üzdü. Bu yüzden sosyal medya hesabımda "Nihat Doğan'ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum" yazdım. Kendisi ile görüşmeyi kabul ettiğimiz için pişmanız, hata etmişiz" dedi.

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulunduNihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

DAVA AÇMAYACAĞIM

Nihat Doğan'ın 2 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmasına çok kızdığını belirten Mehmet Aslan " O fotoğraf özeldi. Çekildiğini biliyordum ama izinsiz paylaşması onun karakterini ortaya koydu. Biz kendi halinde insanlarız, kişisel saçma kavgalarına bizi neden alet ediyor! Doğan'a dava açacağım yönünde çıkan haberler doğru değil. Böyle şeylerle uğraşamayız" dedi.

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...
Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koyduÖzgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu
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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Özgecan Aslan Mehmet Aslan

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