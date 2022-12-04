Oyuncu Özgü Kaya hakkında araştırmalar hız kazandı. Genç oyuncu Özgü Kaya, 2017 yılından beri dönem dönem ekran önünde yer aldı. Birçok projede başrol oyuncusu olarak bulundu. Peki Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özgü Kaya'nın dizi ve filmleri...

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

5 Şubat 1996 İstanbul doğumlu Özgü Kaya 26 yaşındadır. Sosyal medyada 2.1 milyon takipçi kitlesi bulunuyor.

ÖZGÜ KAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2017/ Adı Efsane /Sibel Yılmaz/ Yardımcı oyuncu /Kanal D (dizi)

2018-2019/ Mehmetçik Kut'ül Amare / Mehmetçik Kutlu Zafer/ Zeynep /Başrol oyuncusu/ TRT 1 (dizi)

2019 /Kimse Bilmez /Sevda Eğilmez /Başrol oyuncusu /atv (dizi)

2022- /Üç Kız Kardeş/ Türkan Kalender Korman /Başrol oyuncusu/ Kanal D (dizi)

2021 /Ex Aşkım /Yosun/ Başrol oyuncusu GAİN (film)

