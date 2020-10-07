MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın cenazesine katılamadı! Çelenk dikkat çekti

Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın cenazesine katılamadı! Çelenk dikkat çekti

07.10.2020 08:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın cenazesine katılamadı! Çelenk dikkat çekti

53 yaşında hayatını kaybeden Serdar Oral toprağa verildi. Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Namal eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koydurdu. Özgü Namal cenaze törenine ise katılamadı.

Özgü Namal 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve Muğla, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Dün gece acı haber geldi. Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral hayatını kaybetti. Oral, son yolculuğuna uğurlandı.

Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Serdar Oral kaç yaşında, nereli?Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Serdar Oral kaç yaşında, nereli?

Özgü Namal'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Ahmet Serdar Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Özgü Namal cenaze törenine katılamazken törene üzerinde "Biricik eşim ve babamız" yazılı çelenk koydurdu.

esi-serdar-oral-i-topraga-veren-ozgu-namal-13650138_2024_m

NAMAL CENAZE TÖRENİNE KATILAMADI

TV100'ün haberine göre, eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran Özgü Namal cenaze törenine katılamadı. Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Dün ekranlarda reyting savaşı vardı!Dün ekranlarda reyting savaşı vardı!
Şehrazat'ın Osmanoğlu'na dayanan köklü ailesi ve yaşamı...Şehrazat'ın Osmanoğlu'na dayanan köklü ailesi ve yaşamı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali

Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali

KKTC'de hükümet krizi! Başbakan Tatar açıklama yaptı

KKTC'de hükümet krizi! Başbakan Tatar açıklama yaptı

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Kocasını photosopla inceltince...

Kocasını photosopla inceltince...

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Diğer Haberler

Reyting yarışı kızıştı... 6 Ekim 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Dün ekranlarda reyting savaşı vardı!

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Ebru'ya sert sözler! MasterChef'te kim kazandı? İşte eleme adayları

Ünlü şeften yarışmacıya sert sözler!

Beyin ameliyatı olan Fatma Girik, son halini paylaştı

Beyin ameliyatı olan Fatma Girik fotoğraf paylaştı

Ünlü gitarist Eddie Van Halen hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü gitarist hayatını kaybetti

Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

Herkes bu dizi karakterini konuşuyor

TV yayın akışı 7 Ekim Çarşamba! Kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı!

7 Ekim Çarşamba kanallarda ne var?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.