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Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Serdar Oral kaç yaşında, nereli?

06.10.2020 16:42 | Son Güncelleme:
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Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Serdar Oral kaç yaşında, nereli?

Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Serdar Oral ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral kaç yaşında? Serdar Oral nereli? Serdar Oral öldü mü? İşte detaylar...

Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral ile ilgili çıkan haberler şok etkisi yarattı. Çok sayıda kişi Serdar Oral öldü mü sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Serdar Oral’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları tarafından Özgü Namal’ın eşi neden öldü sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aynı zamanda Oral ile ilgili olarak pek çok sorunun yanıtı da merak ediliyor. Peki, Serdar Oral kaç yaşında? Serdar Oral ne iş yapıyor? İşte konuyla ilgili olarak tüm merak edilenler ve araştırılanlar...

SERDAR ORAL NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncunun hayranları tarafından Namal'ın eşinin ölüm nedeni ve Namal'ın durumu araştırılmaya devam ediliyor. Oyuncu Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral’ın geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiği öğrenildi. Konuyla ilgili detaylar ve yapılacak açıklamalar beklenmeye başlandı. Peki, Serdar Oral nereli ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybettiSon Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

SERDAR ORAL KİMDİR?

Serdar Oral reklam sektörünün tanınan isimlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda yoga ve nefes terapisti olan Oral, Ferco Holding ortaklarından bir tanesi olarak biliniyor. Oral’ın 53 yaşında olduğu da hakkında bilinenler arasında. 2013 senesinde aşk yaşamaya başlayan Serdar Oral ve Özgü Namal 2015 senesinde oğulları Nefes’i kucaklarına almıştı. Bu süreçte Namal’ın oyunculuğu bıraktığı ve iki çocuk sahibi olmasıyla beraber ailesiyle birlikte Muğla, Köyceğiz’e yerleştiği biliniyordu.

Doğayla iç içe bir yaşam kuran çift, çocukları Nefes ve Elem Su ile ormanın içindeki çiftlik evlerinde magazinciler tarafından zaman zaman görüntüleniyordu. 10 seneliğine bir köy evi kiralamış olan çiftin, yanlarındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldıklarına dair haberler çıkmıştı. Serdar Oral, popüler yaşamdan uzak bir hayat sürmeyi tercih ettiği için sosyal medyada ve internette kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

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