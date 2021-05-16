Özgü Namal eşinin ölümünden sonra İstanbul'a döndü

Geçen yıl eşi Ahmet Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılan Özgü Namal eşiyle yaşadığı evi kapadı.

Namal eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadıkları Köyceğiz’deki çiftlik evini kapattı.

İki çocuğuyla İstanbul’a yerleşen oyuncu, “Hatıralarla dolu” dediği evdeki eşyalara bile dokunmadı. (2. Sayfa)

CENAZEYE KATILMAMIŞTI

Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Büyük acı yaşayan Özgü Namal, korona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek göndermişti.

