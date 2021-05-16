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Özgü Namal eşinin ölümünden sonra İstanbul'a döndü

16.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Özgü Namal, Ekim 2020' de eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettikten sonra Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapatıp, daha önce aldıkları arsasını da satışa çıkardı.

Özgü Namal eşinin ölümünden sonra İstanbul'a döndü

Geçen yıl eşi Ahmet Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılan Özgü Namal eşiyle yaşadığı evi kapadı.

Namal eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadıkları Köyceğiz’deki çiftlik evini kapattı.

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İki çocuğuyla İstanbul’a yerleşen oyuncu, “Hatıralarla dolu” dediği evdeki eşyalara bile dokunmadı. (2. Sayfa)

CENAZEYE KATILMAMIŞTI

Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Büyük acı yaşayan Özgü Namal, korona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal Ahmet Serdar Oral
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