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Özgür Demirtaş ile Kıraç'ın sosyal medya polemiği! "Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor"

13.03.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile şarkıcı Kıraç arasında sosyal medyada yaşanan polemik dikkatleri çekti. Kıraç'ın "Bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder?" sözlerine Demirtaş'tan yanıt geldi.

Özgür Demirtaş ile Kıraç'ın sosyal medya polemiği! "Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Kıraç, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kıraç isim vermeden Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı paylaşımında "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder" ifadelerini kullandı.

"KİM BU KIRAÇ?"

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş ise Kıraç'ın bu tweetine yanıt verdi.

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Demirtaş paylaşımında "Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim. Kim bu Kıraç?" notunu yazdı. Takipçileri ise Demirtaş'a destek mesajları attı.

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Kıraç
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