Özgür Ozan: Gençlik böyledir gelir gider

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle dikkat çeken ve son dönemlerde diziden ayrılacağı konuşulan Özgür Ozan popüler filtrelerden birini kullandı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Ozan, son paylaşımı ile büyük ilgi gördü. Yaşlandırma filtresi kullandığı fotoğrafını paylaşan Özgür Ozan, şu notu düştü:

'Gençlik böyledir gelir gider ve kırılır sonra kolun kanadın; koşarsın pencereden pencereye...'

'Gençlik böyledir gelir gider' notu ile paylaşımda bulunan Ozan, filtre ile kendini yaşlandırırken sosyal medya kullanıcıları tarafından Einstein'a benzetildi.



