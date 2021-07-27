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Özgür Ozan: Gençlik böyledir gelir gider

27.07.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana getirilen Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Özgür Ozan: Gençlik böyledir gelir gider

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle dikkat çeken ve son dönemlerde diziden ayrılacağı konuşulan Özgür Ozan popüler filtrelerden birini kullandı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Ozan, son paylaşımı ile büyük ilgi gördü. Yaşlandırma filtresi kullandığı fotoğrafını paylaşan Özgür Ozan, şu notu düştü:

Ekran Alıntısı

'Gençlik böyledir gelir gider ve kırılır sonra kolun kanadın; koşarsın pencereden pencereye...'

'Gençlik böyledir gelir gider' notu ile paylaşımda bulunan Ozan, filtre ile kendini yaşlandırırken sosyal medya kullanıcıları tarafından Einstein'a benzetildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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