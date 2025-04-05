PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği'nce Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbide Galatasaray Tenik Direktörü Okan Buruk'a yönelik saldırısı nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasındaydı.
PFDK kararlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi.
Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.
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