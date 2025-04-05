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  4. PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.04.2025 18:34
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi. Ayrıca PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Fred'e 3 maç, Mert Hakan Yandaş'a ise 1 maç ceza verdi.

PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği'nce Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbide Galatasaray Tenik Direktörü Okan Buruk'a yönelik saldırısı nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasındaydı.

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MOURINHO'NUN CEZASI BELLİ OLDU

PFDK kararlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi.

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FRED'E 3, YANDAŞ'A 1 MAÇ CEZA

Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe mourinho
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