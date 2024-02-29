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Özgür Özel açıkladı! Haluk Levent dışında Mert Fırat'a da Hatay için teklif götürülmüş

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.02.2024 23:01
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Yerel seçimlerde CHP'de Hatay'da kimin aday gösterileceği muamması yaşanmıştı. Mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'a yönelik tepkiler gelmesi sonrasında CHP yönetimi isim arayışına gitmişti. Adaylık için sanatçı Haluk Levent'e de teklif götürülmüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Levent dışında bir sanatçıya daha adaylık teklifi götürdüklerini açıkladı.

Yerel seçimlerde en çok konuşulan konulardan biri de aday olarak gösterilen isimler oldu. Özellikle CHP, Hatay'da gelen tepkiler sonrasında mevcut Lütfü Savaş yerine isimler aradı. Bunlar arasında kamuoyuna yansıyan isimlerden biri sanatçı Haluk Levent olmuştu.

HALUK LEVENT: 'SİYASETE GİRMEYECEĞİME DAİR KARARIM KESİN'

Levet yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:

"Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum.
Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."

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O İSİM İLK KEZ AÇIKLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında sanatçı Mert Fırat ile de konuştuklarını açıkladı. Özel şunları aktardı:

"O isimleri ankete koyacaktım. Biz şu ana kadar 13 parti meclisi toplantısı yaptık. Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi. PM veya MYK üyemiz olur alıp deseydi ankete koyardık. Sürecin hakkaniyetle ve titizlikle yürütüldüğünü açıklıkla ifade edebilirim."

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Özgür Özel Haluk Levent Mert Fırat ele
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