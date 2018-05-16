SPOR

Özkan Sümer'den Burak Yılmaz ve Sosa açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Burak Yılmaz'ın durumunun hafta bitiminde büyük ölçüde netleşeceğini söyledi.

Özkan Sümer'den Burak Yılmaz ve Sosa açıklaması

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da kasık ameliyatı geçirerek bitime 2 hafta kala sezonu kapatan futbolcu Burak Yılmaz hakkında çeşitli transfer haberlerinin çıkmasına ilişkin olarak, "Burak Yılmaz'ın temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Biz de dıştan bir kısım bilgilerle yetiniyoruz. Şimdi zaten yurt dışında ameliyat oldu. Ameliyattan sonra zannediyorum bu hafta bitiminde Burak olayı büyük ölçüde netleşir. Yalnız bir yetkili olarak ifade ediyorum, şu ana kadar Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil" diye konuştu.

Kulübün ne tür bir tavrının olacağına yönelik soru üzerine Sümer, "Bu karşılıklı tatmindir. Burak'ın talepleri varsa o taleplerin uygunluk derecesi ve tatmini ya da kulübün bu konudaki taleplerinin Burak açısından uygunluk değeri önemli. Bunlar, gelecek bir yerde birleşecek ve sonunda uzlaşmaya veya bir ilişkiye dönüşecek. Şu anda tek taraflı bir karar verme şansı yok. Ortada bir akit var ve akdin onun tarafından da bizim tarafımızdan da bağlayıcı tarafları var. Bunu bilmemiz lazım. Tek taraflı şöyle olacak, böyle olacak demek doğru değil, zaten onu hem Burak hem kulüp olarak kimsenin deme hakkı yok. Futbolda da bu tür ilişkiler karşılıklı olarak ele alınır, bir düzeyde çözülür veya başka bir yol izlenir" şeklinde konuştu.

Sümer, Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncu Sosa konusunda Trabzonspor'a teklifte bulunacağına ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin olarak da "Şu anda bize herhangi bir öneri, teklif gelmiş değil. Öyle istekleri olursa ilgileniriz, çünkü illa olması değil, dediğim gibi karşılıklı bir memnuniyet... Onun yararına olan şeyin benim de yararıma olması gerekiyor ki gerçekleşsin" ifadelerini kullandı.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştıBeşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor burak yılmaz özkan sümer

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı

Konyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine Rıza Çalımbay geliyor

Konyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine Rıza Çalımbay geliyor

Aykut Kocaman Ersun Yanal'ı solladı

Aykut Kocaman Ersun Yanal'ı solladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ikiside satilmali
Diğer Haberler
Özkan Sümer'den Burak Yılmaz ve Sosa açıklaması

Özkan Sümer'den Burak Yılmaz ve Sosa açıklaması

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı

Burak Yılmaz ameliyat oldu

Burak Yılmaz ameliyat oldu

Milan'dan sonra Roma da Yusuf Yazıcı'yı istiyor!

Milan'dan sonra Roma da Yusuf Yazıcı'yı istiyor!

Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!

Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!

Burak Yılmaz ameliyat olacak!

Burak Yılmaz ameliyat olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.