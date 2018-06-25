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Özkan Sümer: Stoper için çalışmalarımızı yönetime bildirdik!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transferde stoper oyuncu konusunda yaptıkları tespitleri yönetim kuruluna ilettiklerini söyledi.

Özkan Sümer: Stoper için çalışmalarımızı yönetime bildirdik!

Özkan Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdan Uğur Demirok, Jan Durica, Tomas Hubocan gibi oyuncuların ayrılmasının ardından stoper mevkisinde eksiklik yaşadıklarını kaydetti.

Bu mevkinin önemine değinen Sümer, şöyle konuştu:

"Savunmanın merkezi, kalenin önü. Gol yememenin önemli güvencesi. Tespitlerimiz var. Da Silva, gelmek istemediğini söyledi. Almama duygu, düşüncesi içinde olmadık da o gelmek istemedi. Yeni isimler belirledik. Stoper konusunda tespitlerimizi yönetim kuruluna verdik. Onlar bir çalışma yapıyor. Tespitleri Ünal hoca, teknik kadroyla birlikte yaptık."

Sümer, ayrıca kenar oyuncularla da ilgilerinin bulunduğuna işaret ederek, "Kenar oyuncular öncelik değil. Önce merkez oyuncuları tamamlayalım. Bir de Okay'ın gitmiş olmasından ötürü orada iki şekilde düşünce ve hazırlığımız söz konusu. Mevcut kadrodan orayı tamamlarız veya bizi tatmin edecek oyuncu bulursak kadroya katarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kalecileri açıkladı

Sümer, kamp kadrosunda kaleciler olarak Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, 1461 Trabzon'dan Furkan Taş ile geçen sezon Ankara Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Bahadır Han Güngördü'nün yer almasının planlandığını ifade etti.

Onur Recep Kıvrak'ın ameliyatı sonrasında durumunun iyi olduğunu kaydeden Sümer, "Onur Recep Kıvrak'ın sakatlığıyla ilgili bir sorunu yok. Takımda 5 kalecimiz var. Estaban'ın kalması halinde kaleci düşünmüyoruz. Esteban da kadroda var gibi gözüküyor." dedi.

Sağlık kontrolleri başlıyor

Sümer, bordo-mavili takımın yarın Trabzon'da toplanarak, sağlık kontrolünden geçmeye başlayacağını belirtti.

Yaklaşık 30 oyuncunun katılımıyla 1-24 Temmuz tarihlerinde Slovenya kampının gerçekleştirileceğini ifade eden Sümer, 29 Temmuz'da Trabzon'da sezon açılışı gerçekleştirerek özel bir karşılaşma oynayacaklarını kaydetti.

Özkan Sümer, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü olan 2 Ağustos'ta İstanbul'da da bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını aktardı.

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