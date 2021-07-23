Özkan Uğur paylaştı! "20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük"

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, pandemi nedeniyle 2 yıl uzak kaldıkları dinleyicilerine kavuştu.

Türk müziğinin efsane gruplarından MFÖ, bayramın ilk günü İzmir'de sahneye çıktı. Sahne öncesi denizin keyfini süren MFÖ, hem çalıştı hem de tatil yaptı.

O anları Instagram hesabından paylaşan Özkan Uğur, paylaşımına, "İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. Çok güzel geçti. Konser öncesi yüzdük, enerjimizi aldık. Bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz." notunu düştü.



