Özkan Uğur paylaştı! "20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük"

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, pandemi nedeniyle 2 yıl uzak kaldıkları dinleyicilerine kavuştu.
Türk müziğinin efsane gruplarından MFÖ, bayramın ilk günü İzmir'de sahneye çıktı. Sahne öncesi denizin keyfini süren MFÖ, hem çalıştı hem de tatil yaptı.
O anları Instagram hesabından paylaşan Özkan Uğur, paylaşımına, "İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. Çok güzel geçti. Konser öncesi yüzdük, enerjimizi aldık. Bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz." notunu düştü.
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