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  4. Özkan Uğur paylaştı! "20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük"

Özkan Uğur paylaştı! "20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük"

23.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ, 2 yıl aradan sonra ilk konserini İzmir’de verdi. Bir otelde sahneye çıkan grup, konser öncesi deniz keyfi yaptı. O anları Özkan Uğur, Instagram hesabından paylaştı.

Özkan Uğur paylaştı! "20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük"

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, pandemi nedeniyle 2 yıl uzak kaldıkları dinleyicilerine kavuştu.

Türk müziğinin efsane gruplarından MFÖ, bayramın ilk günü İzmir'de sahneye çıktı. Sahne öncesi denizin keyfini süren MFÖ, hem çalıştı hem de tatil yaptı.

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O anları Instagram hesabından paylaşan Özkan Uğur, paylaşımına, "İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. Çok güzel geçti. Konser öncesi yüzdük, enerjimizi aldık. Bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz." notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Özkan Uğur Mazhar Alanson
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