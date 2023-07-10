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Özkan Uğur'un doktoru son anlarını anlattı, sosyal medya yıkıldı! "Ölüm haberini verdiğim an..."

10.07.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Özkan Uğur bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sevilen sanatçının hayatını kaybetmesi sevenlerini adeta yasa boğdu. Uğur’un yoğun bakım sürecinde yanına olan doktoru son anlarını anlattı.

MFÖ Grubu’nun üyelerinden biri olan usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. Sevenlerini ölüm haberi ile yasa boğan Uğur'un doktoru duygulandıran bir paylaşım yaptı.

“Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri dün Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu.” diyen Aylin İlksöz paylaşımında “Özkan Uğur’la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur 'dan bahsetmek istiyorum.” cümlelerine yer verdi.

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“ÇOK AZ İNSANIN ERİŞEBİLECEĞİ BİR ERDEM”

İlksöz “Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz. Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek... Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem.” dedi.

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“O ANLARINDA BİLE SAÇLARININ YIKANIP TARANMASINDAN….”

İşte İlksöz’ün açıklamasının devamı:
“Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu!

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“NE YAPTIK NE ETTİYSEK OLDURAMADIK”

Sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur , sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var, ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size
Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen herşeyi yapıyorduk, ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık…”

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