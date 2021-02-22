Özlem Balcı kimdir? Netflix’in teklifini reddeden Özlem Balcı kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler

Seksenler dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tanınan oyuncu Özlem Balcı’ya Netflix’ten dizi teklifi yapıldı. Balcı’nın ise öpüşme ve sevişme sahneleri nedeniyle teklifi kabul etmediği öğrenildi. Bu haberin ardından ünlü oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Özlem Balcı kaç yaşında? Özlem Balcı nereli? İşte tüm merak edilenler...

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

25 Mart 1984 Fethiye doğumlu olan Özlem Balcı yaş olarak şu anda 37 yaşında. İlk ve orta öğrenimini Fethiye’de tamamlayan Balcı, lisedeyken yerel kanallarda F Radyo & TV’de DJ’lik yaptı. Bu kanallarda metin yazarlığı, haber spikerliği ve haber muhabirliği de yapan Balcı, Köyümüzde Özlem programında sunuculuk ve Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevlerini üstlendi.

Özlemce adındaki kendi programının hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlenen ünlü isim, Muğla’nın yerel televizyon kanallarından olan Şah TV’de haber spikerliği de yaptı. Görevleri nedeniyle pek çok ödül kazandı. 2001 senesinde Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı. Bu süre zarfında çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler ile ilgili alanlarda çalıştı. Çalıştığı bir tatil köyünde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koydu ve bunların yönetmenliğini gerçekleştirdi.