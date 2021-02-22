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Özlem Balcı kimdir? Netflix’in teklifini reddeden Özlem Balcı kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler

22.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Özlem Balcı kimdir? Netflix’in teklifini reddeden Özlem Balcı kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler

Seksenler dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Özlem Balcı’nın Netflix’in teklifini öpüşme ve sevişme sahneleri nedeniyle reddetmesi gündeme oturdu. Şimdi ünlü isimle alakalı Özlem Balcı kimdir şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, Özlem Balcı kaç yaşında, nereli? İşte oyuncunun oynadığı diziler

Seksenler dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tanınan oyuncu Özlem Balcı’ya Netflix’ten dizi teklifi yapıldı. Balcı’nın ise öpüşme ve sevişme sahneleri nedeniyle teklifi kabul etmediği öğrenildi. Bu haberin ardından ünlü oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Özlem Balcı kaç yaşında? Özlem Balcı nereli? İşte tüm merak edilenler...

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

25 Mart 1984 Fethiye doğumlu olan Özlem Balcı yaş olarak şu anda 37 yaşında. İlk ve orta öğrenimini Fethiye’de tamamlayan Balcı, lisedeyken yerel kanallarda F Radyo & TV’de DJ’lik yaptı. Bu kanallarda metin yazarlığı, haber spikerliği ve haber muhabirliği de yapan Balcı, Köyümüzde Özlem programında sunuculuk ve Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevlerini üstlendi.

Özlem Balcı Netflix'i sevişme sahneleri yüzünden reddettiÖzlem Balcı Netflix'i sevişme sahneleri yüzünden reddetti

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Özlemce adındaki kendi programının hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlenen ünlü isim, Muğla’nın yerel televizyon kanallarından olan Şah TV’de haber spikerliği de yaptı. Görevleri nedeniyle pek çok ödül kazandı. 2001 senesinde Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı. Bu süre zarfında çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler ile ilgili alanlarda çalıştı. Çalıştığı bir tatil köyünde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koydu ve bunların yönetmenliğini gerçekleştirdi.

Üniversite eğitiminin üçüncü yılında okulu bıraktı ve M.S.M’de tiyatro eğitimine başladı. Oyunculuk kariyerine küçük rollerle başlayan Balcı, Arka Sokaklar’da Makbule karakteri ile televizyondaki yolculuğuna adım attı. İlk sinema deneyimini ise Süper Ajan K9 filmi ile gerçekleştirdi. Oyuncu, 2013 senesinden beri ise Seksenler adlı dizide Kahveci Mesut’un eşi Yıldız karakterine hayat veriyor. Özlem Balcı Instagram hesabından sık sık günlük yaşamı ile ilgili paylaşımlar da yapıyor.

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ÖZLEM BALCI OYNADIĞI DİZİLER

Özlem Balcı dizileri arasında Arka Sokaklar, Doktorlar, Annem, Dudaktan Kalbe, Hepsi1, Akasya Durağı, Ece, Yalancı Romantik, Zülfikar, İpsiz Recep, Ah Kalbim, Unutulmaz, Umut Yolcuları, Canan, Siya Mem-u Zin ve Ev Yapımı bulunuyor. Öte yandan Balcı, bir televizyon filmi olan Zengin ve Yoksul’da da rol aldı. Sinemada ise Süper Ajan K9, Ateşin Düştüğü Yer ve Merdiven Baba adlı yapımlarda yer aldı.

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