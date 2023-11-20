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Özlem Öz ve kocasının soba önünde pozu sosyal medyanın diline düştü! "Tamam tamam fakirsiniz"

20.11.2023 15:37 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat, Engin Polat çiftinden sonra eleştiri oklarının hedefinde olan ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Özlem Öz ile Tayyar Öz haklarındaki iddialardan sonra reklam paylaşımlarını azaltmıştı. Çift son olarak gittikleri Antep'te soba önünde poz verince dalga konusu oldu.

Ünlü fenomen Özlem Öz ile eşi Tayyar Öz, son günlerde gündemden düşmüyor. Haklarında dikkat çeken iddialar ortaya atılan Öz çifti, geçtiğimiz günlerde paylaşımlarını kaldırmaya başlamıştı.

Gösterişli paylaşımlarıyla konuşulan Özlem – Tayyar Öz çifti hakkındaki iddialar sürerken çift lüks yaşantısı yerine daha ilginç paylaşımlar yapmaya başladı.

Çift son olarak çocuklarını alıp Antep'e gitti. Buradan yer sofrasında ve soba önünde pozlar paylaşan Özlem Öz ve kocası yine olay oldu.

Ekran Alıntısı
Özlem – Tayyar Öz çifti son olarak soba önünde verdiği pozlarla sosyal medyanın diline düştü. Takipçilerden gelen 'Tamam en fakir sizsiniz…' yorumları sosyal medyada alay konusu oldu.

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