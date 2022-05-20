Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Son fotoğrafına düşülen not yürek yaktı

NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıldır tedavi gördüğü meme kanserine yenik düştü ve önceki gün yaşamını yitirdi.

Yurt'un annesi Pervin Sarıkaya, kızının tabutuna sarılıp 'Kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti' diyerek ağladı.

2013 yılında anne olan 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya, bir süredir meme kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Sarıkaya'nın son fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa yapılan yorum yürek yaktı.

İnstagram'da yapılan bir paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Son makyajını yaptığımı bilemeden kahkahalarla geçirdik o dakikaları… hatta bana yaprak getirecektiniz yürüş yaptığınız yollardan… ve ogün 3 haziran 2021… son kez karşılaştık sizinle anne evinizin kapısında.. uzunca sohbet sonrası işinize ve tüm iş arkadaşlarınıza özleminizi anlattınız adınız gibi… Tanıdığım en naif en nazik en ince düşünceli en iyi insandınız… mekanınız cennet ruhunuz şad olsun Özlem hanım. Sabırlar diliyorum başta eşine, biricik Tibetine, ailesine ve tüm sevenlerine..."



