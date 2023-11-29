Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı! Özlem Öz'e mesaj yağınca isyan etti

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı. Onlardan biri de 'Tayyargil' olarak anılan Öz çifti oldu.

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

MESAJ YAĞINCA RAHATSIZ OLDU

Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı. Soruşturma haberleri gündem olunca Özlem Öz'e takipçilerinden mesaj yağdı.

Öz ise bu mesajlardan sıkıldı ve "Bunların kim tarafından yapıldığı hakkında hiçbir bilgim yok, Tayyar Bey de zaten bugün evde değil dışarıda işlerim var diye çıktı, o yüzden bana, bize açıklama yapın Özlem Hanım vs diye mesaj atmayın. Ben aslı olan bir şey olduğu zaman zaten avukatım tarafından size açıklama yaparım.





