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Eski aşkına gelen mesajları ifşa etmişti... 'Camdaki Kız'ın Tako'su yeni sevgilisiyle görüntülendi! "Utanıyorum"

29.11.2023 07:09 | Son Güncelleme:
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Camdaki Kız dizisinde "Tako" karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı, bir dönem sevgilisi olan Şenay Forbes atılan çok sayıda çirkin mesajı ifşa etmesiyle dikkat çekmişti. Hamza Yazıcı önceki akşam yeni sevgilisi Hicret ile görüntülendi.

Camdaki Kız dizisinde Tako karakterini oynayan Hamza Yazıcı bir dönem Şenay Forbes birlikteydi. İkilinin o dönemki pozları dikkat çekiyordu. Öyle ki bir süre genç kadına çirkin mesajlar da yağmıştı.

Sosyal medya hesabından Forbes'e gelen çirkin mesajları ifşa eden Hamza Yazıcı, "Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır" demişti. Bu ilişki bir süre sonra bitti.

Ekran Alıntısı

"SANIRIM SEVGİLİ OLACAĞIZ"

Hamza Yazıcı uzun zaman sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi. Milliyet'in haberi göre; flaşların patlamasıyla Yazıcı, "Arkadaşlar utanıyorum ben pek alışık değilim lütfen zaten Hicret Hanım'la bu ilk randevumuz ve ilk buluşmamız" dedi.

"Siz neler söylemek istersiniz Hamza Bey'le sevgili misiniz?" sorusuna Hicret Hanım, "Bu bizim ilk buluşmamız. Hamza çok neşeli bir insan, sanırım sevgili olacağız" dedi.

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