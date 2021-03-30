Öznur Serçeler'in sevgilisi Seda Güven'in kardeşi çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; Güzelliği ve oyunculuk performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Öznur Serçeler, uzun bir süredir motorcu Yiğit Güven ile aşk yaşıyor.

Snob Magazin'in haberine göre; Güzelliği ve oyunculuk performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Öznur Serçeler, uzun bir süredir motorcu Yiğit Güven ile aşk yaşıyor.

Öznur Serçeler ile Yiğit Güven'in arasını zamanında Seda Güven yapmış. İkilinin ilişkisinin evlilik yolunda ilerlediği öğrenildi.





