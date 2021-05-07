Pa Dibba mutluluğu Adana’da buldu

Ligde 67 puanla lider olan ve aynı puandaki rakiplerinden ikili averajda da üstün durumda bulunan Adana Demirspor, şampiyonluk için son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mavi-lacivertli ekip, ligin 34. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Adana Demirspor ile anlaşan Gambiyalı golcü Pa Amat Dibba, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü oyuncusu Raushan Gültekin ile de geçtiğimiz aylarda evlendi. Mutluluğu Adana’da bulan Pa Dibba, maçtan sonra attığı golleri de eşine armağan ediyor.

"BU YIL EVLİLİK YAPTIM VE ÇOKTA MUTLUYUM"

Antrenmanda basın mensuplarına konuşan Pa Dibba, Adana’nın kendisine uğur getirdiğini belirterek, "Attığım golleri eşime armağan ediyorum. Bu yıl evlilik yaptım ve çokta mutluyum. Evlendiğimde bu yana eşim de hayatımda. Adana’ya geldiğimden bu yana çok mutluyum. Eşimi de burada buldum ve buda benim için büyük bir şans. Kulüpte olduğum içinde çok mutluyum. Eşimle sosyal medya üzerinden tanıştık. Oradan gördüm ve ona yazdım. Bunun için Adana Basketbol Kulübü’ne teşekkür ederim. Artık onu nereden alıp Adana’ya getirdilerse bu şekilde tanışmamıza vesile oldu" diye konuştu.