Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti!

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar tarafından bu ay başında duyurulan ve ‘Apple’dan daha iyi’ sloganıyla piyasaya sürülen akıllı telefon ‘Escobar Fold 1’in yeni fotoğrafları görücüye çıkarıldı.

Karelerde, bir rahibin telefonu kutsadığı görülürken, bir diğerinde Roberto yarattığı telefonla birlikte kardeşi Pablo’nun portresi önünde poz veriyor.

‘APPLE'IN YAPTIĞI HERHANGİ BİR ŞEYDEN ÇOK DAHA İYİ’

Roberto Escobar Fold 1’in her ne kadar Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’a rakip olma ihtimali bulunsa da Roberto Escobar’ın hedefinde aslen Apple var.

Escobar, ürettiği telefonla ilgili ‘Apple’ın yaptığı herhangi bir şeyden çok daha iyi’ yorumunu yapıyor.

Escobar, “Dünyadaki ilk katlanabilir telefonlardan birini yaptım. Etkileyici üretim ve perakendecilerle özel anlaşmalar yapmamamız sayesinde diğer üreticilere kıyasla masrafları düşük tutmayı başardık. Escobar Fold 1, şu anda dünyadaki en iyi akıllı telefon” dedi.

APPLE'A DOLANDIRICILIK DAVASI AÇIYOR

“Apple’ı yeneceğimi söyledim ve yeneceğim de” diyen kardeş Escobar, Apple’ın insanları kandırarak değersiz ürünler sattığını ve bundan yüksek kâr elde ettiğini savunuyor. Bu nedenle 6 Ocak 2020’da şirkete karşı 30 milyar dolarlık bir toplu dava açması bekleniyor.