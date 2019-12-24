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Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti!

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Dünyanın en büyük uyuşturucu tacirlerlerinden Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar'ın ürettiği ‘Escobar Fold 1’ adlı katlanabilir akıllı telefonun yeni görüntüleri yayımlandı. Kardeş Escobar, ürün için "Apple'dan çok daha iyi" diyor.

Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti!

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar tarafından bu ay başında duyurulan ve ‘Apple’dan daha iyi’ sloganıyla piyasaya sürülen akıllı telefon ‘Escobar Fold 1’in yeni fotoğrafları görücüye çıkarıldı.

Karelerde, bir rahibin telefonu kutsadığı görülürken, bir diğerinde Roberto yarattığı telefonla birlikte kardeşi Pablo’nun portresi önünde poz veriyor.

‘APPLE'IN YAPTIĞI HERHANGİ BİR ŞEYDEN ÇOK DAHA İYİ’

Roberto Escobar Fold 1’in her ne kadar Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’a rakip olma ihtimali bulunsa da Roberto Escobar’ın hedefinde aslen Apple var.

Escobar, ürettiği telefonla ilgili ‘Apple’ın yaptığı herhangi bir şeyden çok daha iyi’ yorumunu yapıyor.

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Escobar, “Dünyadaki ilk katlanabilir telefonlardan birini yaptım. Etkileyici üretim ve perakendecilerle özel anlaşmalar yapmamamız sayesinde diğer üreticilere kıyasla masrafları düşük tutmayı başardık. Escobar Fold 1, şu anda dünyadaki en iyi akıllı telefon” dedi.

APPLE'A DOLANDIRICILIK DAVASI AÇIYOR

“Apple’ı yeneceğimi söyledim ve yeneceğim de” diyen kardeş Escobar, Apple’ın insanları kandırarak değersiz ürünler sattığını ve bundan yüksek kâr elde ettiğini savunuyor. Bu nedenle 6 Ocak 2020’da şirkete karşı 30 milyar dolarlık bir toplu dava açması bekleniyor.

KIRILMAZ TELEFON

72 yaşındaki Roberto Escobar, kardeşi tarafından yönetilen Medellin kartelinin hem kurucularından biri hem de muhasebecisiydi. Ancak daha sonra ‘aile şirketinden’ ayrılarak kendi teknoloji firmasını kurdu.

Escobar Fold 1, 7.8 inçlik Full HD AMOLED ekrana ve çift SIM kart desteğine sahip. Sekiz çekirdekli 2.8Ghz Qualcomm Snapdragon 8 işlemciye sahip olan bu katlanabilir telefonda, 16 MP + 20 MP çift kamera bulunuyor.

Roberto Escobar bu telefonun kırılmaz olduğunu iddia ediyor. Telefona da rakiplerine göre bir hayli ucuz olan 349 dolarlık bir fiyat biçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Pablo Escobar telefon katlanabilir

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